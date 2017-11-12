Жена Михалка: Сергей заботливый отец и, несмотря на гастроли, всегда с нами на связи 12.11.2017, 19:50

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Фото: The Village

Светлана Зеленковская рассказала о съемках клипа на песню «Годзе».

Группа BRUTTO выпустила в эфир песню «Годзе», написанную на стихи великого Янки Купалы. Зрители увидели не просто клип, а всю семью Сергея Михалка —главные роли в небольшом кино исполнили его жена Светлана Зеленковская и сын Макар. The Village Беларусь посмотрел видео и не понял, куда все-таки привезли ребенка в конце, поэтому задал вопрос Светлане и режиссеру.

— Насколько я знаю, первоначально в кадре должен был присутствовать только Сергей с Макаром. Однако в ходе обсуждений идеи Сергей с режиссером захотели сделать именно такую семейную историю. Мне безумно понравилась задумка, к тому же у нас уже был совместный опыт — мы все снимались в клипе «Родны край». Мне кажется, что главная наша задача заключалась в том, чтобы сделать все естественно. Я стремилась к этому и старалась привнести в эту историю немного искусства, чтобы у нас получилось такое небольшое кино, чтобы все было очень натурально и Макар в кадре выглядел естественно.

Я очень удивлялась сыну, потому что на съемках он максимально концентрировался и выполнял все задачи, которые перед ним ставил режиссер Дмитрий Авдеев. Не было никаких капризов: сложилось впечатление, что он попал в полное подчинение Диме. Вначале мы думали, что могут быть проблемы — ведь Макар мальчик с собственным мнением. Но как только включалась камера — он делал все, что от него требовалось. Это было неожиданностью даже для режиссера. Сын как будто интуитивно чувствовал, что происходит, и доверялся нам полностью.

Фото: The Village

Вообще, я всегда удивляюсь и восхищаюсь детской игрой и той естественностью, с которой они выполняют любые режиссерские задачи. Мы, мне кажется, все учились у Макара той непосредственности и свободе, которой нет у взрослых. Когда этот мини-актер сидит в кадре и в какой-то нужный момент поворачивается на камеру, ты восхищаешься. Дети не оценивают себя со стороны, не умеют наблюдать за своими действиями, они делают все только с присущей им свободой. У взрослых же так получается редко: мы не можем выбросить все из головы, отпустить самоконтроль и не наблюдать со стороны. У детей же нет такой возможности — они просто делают то, что чувствуют.

Фото: The Village

Для Сергея Макар первостепенен: когда есть рядом сын, то он важнее всего: его комфорт, желания, ощущения и настроения. Ему важно знать, что чувствует Макар. Сергей заботливый отец и, несмотря на гастроли, всегда с нами на связи: постоянно присылает нам мимишные сообщения и интересуется, что сын ест, делает ли он зарядку и как у него со здоровьем. Сергей не из тех отцов, для которых на первом месте работа, гастроли. Он, естественно, задумывается о том, что делает, ведь это его детище, но при этом все не в ущерб ребенку и семье. Поэтому на съемках все было сделано для того, чтобы Макару было комфортно.

Куда же все-таки привезли Макара в конце клипа?

Я думаю, на остров с чистыми и светлыми душами — остров с детьми, которые построят новый, более добрый мир без стереотипов и грехов взрослых.

Журналисты решили переспросить у режиссера клипа Дмитрия Авдеева.

Фото: The Village

- У нас открытый финал, и каждый в меру своего образования, интеллекта, миропонимания и мировоззрения может сам определить концовку. Мне бы хотелось, чтобы Макара привезли туда, где не существует всего того, что каждый день мы видим. Туда, где «о чудный дивный мир», в котором он сможет вырасти, чтобы потом вернуться и изменить все то, что происходит вокруг нас и будет происходить еще лет двадцать.