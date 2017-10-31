Brutto выпустили новый клип на песню «Годзе!» 2 31.10.2017, 11:45

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Все три главные роли сыграли члены семьи белорусского рок-музыканта Сергея Михалка.

Белорусская группа Brutto представила свой новый клип на песню «Годзе». Все три главные роли сыграли члены семьи фронтмена Brutto – сам Сергей Михалок, его жена Светлана Зеленковская и сын Макар, пишет man.elle.ua.

«Годзе» – это наш маленький, семейный «Улисс». Макарка появился на свет почти одновременно с BRUTTO и некоторые идеи и смыслы коллектива являются для нас личными, почти сакральными.

Путешествуя как Пилигриммы по свету, мы с Зелей научились скрывать от посторонних волнение за Макара, за остальных детей, за наше будущее. Но в клипе мы постарались показать ту атмосферу, в которой мы находились в первые годы становления Brutto.

Сейчас главные бури позади и мы верим, что именно наши дети дают нам силы идти своим путём даже в самые тёмные времена», – говорит Михалок.

«Я могу слушать песню «Годзе» бесконечно. Она настолько многогранна, что и снять хотелось огромное количество версий. У нас получилась эта. И я очень рад, что мы добавили определенной магии. Надеюсь каждый поймет что-то важное для себя. Это фильм с открытым финалом. Это только начало», - рассказал режиссер видео Дмитрий Авдеев, который также работал над видео на песни «12 Обезьян», «Вечірнє сонце» и «Чайка».

Напомним, что сейчас группа BRUTTO находится в грандиозном украинско-белорусском туре в поддержку альбома «Рокі». Заключающее шоу состоится 18 ноября в киевской Stereo Plaza.