Экс-разведчик Юрий Швец: Путин государством не управляет 2 13.11.2017, 8:43

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Вову надо изолировать. Полностью.

Об этом в авторской программе "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" говорил бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец, более 20 лет назад эмигрировавший в США.

– Два года назад вы дали изданию "ГОРДОН" резонансное интервью, которое цитировали все СМИ Украины и России, западные издания не обошли его стороной. На сайте "ГОРДОН" его тогда прочитало порядка 10 миллионов человек. Думаю, сейчас уже больше. Ваша цитата, которая была вынесена в заголовок: "Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет". Вы и сейчас считаете, что Путин не сможет нажать ядерную кнопку?

– Да, по-прежнему так считаю. Вообще, я делаю долгосрочные прогнозы, если вы заметили, не на месяц, не на два.

– Да. Путин тоже, к сожалению, долговечный.

– У него есть специальная миссия в этом мире, о ней мы поговорим позже. Он не случайно находится на своей должности. Он не нажмет на кнопку. Не погребет себя вместе с Россией и канет в пучину. Основание прогноза очень простое. Карл Маркс, обосновывая теорию социалистической революции, то, почему пролетариат пойдет на дело, связанное с риском для жизни, говорил: "Пролетариату нечего терять...

– ...кроме цепей...

– ...кроме своих цепей". Ключевое здесь – "нечего терять". Человек, который фактически является самым богатым в мире, наворовал больше, чем можно себе представить, у которого, как пишут российские журналисты, 24 дворца, каждый – за миллиард, на которого работает вся пропаганда России, делая из этого сморчка супермена. Как, как на этом всем поставить крест и покончить жизнь самоубийством? Никогда! Он будет зубами хвататься за эту жизнь. Но единственное, что возможно, – и Америке с остальным миром нужно решить этот вопрос... В свое время Троцкий (один из организаторов революции в России 1917 года Лев Троцкий. – "ГОРДОН") говорил: "Если нас заставят уйти с арены, мы хлопнем дверью так, что вздрогнет весь мир". Путин сможет нажать на кнопку только в том случае, если будет знать, что ему через два часа все равно крышка. И он решит унести с собой весь мир. Запад, и прежде всего США, должен придерживаться в отношении путинской России стратегии абсолютной гарантированной безопасности. Не надеяться на здравый смысл Вовы Путина.

– Вы имеете в виду безопасности Путина?

– Нет, своей. Безопасности Запада. Этот вопрос решаем.

– Вы упомянули, что он самый богатый человек в мире. Что это за богатства? В каких странах их хранить? В чем – в дворцах, деньгах, слитках, предприятиях?

– Алеся, вы живете в Киеве. Украина рядом с Россией. У вас крыша сколько берет с крышуемого? 50%? 30%?

– При каждой новой власти проценты меняются.

– Окей. Возьмем по минимуму. Один из ваших бывших руководителей, олигарх, говорил мне: "Я всегда работал 50/50". Имея в виду – когда он крышевал бизнес.

– Кто этот человек?

– Опустим это, ему и так плохо.

– Янукович (президент Украины в 2010–2014 годах Виктор Янукович. – "ГОРДОН"), я поняла.

– Нет-нет. Гораздо раньше. Этот человек заплатил девятью годами за решеткой.

– Лазаренко (премьер-министр Украины в 1996–1997 годах Павел Лазаренко. – "ГОРДОН") имеете в виду?

– Ну да. Он считал себя благородным человеком. По минимуму же, 50/50, о чем тут говорить?!

– По-божески, да. Бывают и похуже условия.

– Вот возьмите всех российских олигархов и отнимите у них 50%. Так вы смело можете подсчитать деньги Вовы Путина. По мелочи.

– Сколько это? Мне, если честно, сложно представить.

– Я тоже не считал, потому что это дело бесполезное. Но если изъять у них половину – получатся его деньги. Компанию Gunvor, которая 25% российской нефти гнала в течение многих лет, прибавьте. Любой официальный российский олигарх существует только потому, что Путин ему разрешает быть олигархом. Он – его крыша. Там сумасшедшие деньги. Раньше еще как-то скрывали. А сейчас уже невозможно это скрывать, после истории с виолончелистом (фигурант расследования о "Панамском архиве", друг Владимира Путина Сергей Ролдугин. – "ГОРДОН"). Придумали термин "пул" или "бассейн", куда они сбрасывают… Какой бассейн? Какой пул?

– Это океан!

– Это общак! Кто им руководит? Путин руководит! Эти люди, взять того же виолончелиста, часто даже не знают, что у них там миллиарды лежат. Просто берут их паспорта и кладут деньги. По последним подсчетам Национального бюро экономических исследований США, которому я глубоко доверяю (там очень сильные эксперты, уважаемые, честные люди), за 17 лет правления Путина на Россию пролился золотой дождь. $1,5 трлн, из которых $1 трлн украден и находится за пределами России. Вот они, эти деньги.

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

– Как он может это контролировать? Я не представляю.

– Полный рабочий день. У него нет времени на управление государством. Он им и не управляет. Я знаю это по своему опыту. Могу вам сказать, когда для меня закончился Советский Союз.

– Когда?

– В 1989 году. Мы еще занимались разведкой. Наши агенты проникали в Белый дом.

И вдруг – бах! – выходит указание председателя КГБ [Владимира] Крючкова: задача номер один – создавать бизнесы. Открывать компании за рубежом для вывода "золота партии". И все! Со следующего дня понятия "разведка", "контрразведка", "национальная безопасность" вообще исчезли. Забыли вообще. Приходишь на работу – звонок. Начальник: как там наша компания с корейцами?

– Приоритеты поменяли…

– Тогда еще не было миллионов. Сейчас все эти люди – мультимиллионеры. Некоторые – миллиардеры. Это занимает полный рабочий день. Они же не доверят кому-то управлять своими миллиардами. Так Россия и плывет, как бесхозный корабль. Течь в нем. А они считают бабки.

– Плывет-плывет и не тонет.

– Один мой знакомый, хорошо известный в узких кругах человек, сильнейший мудрый вербовщик, который на старости лет разочаровался во всем, о чем думал, говорил о Советском Союзе еще в 1982 году: "Вот так корабль обрастает ракушками, а потом бульк! – и на дно! Неожиданно". Он сказал это за девять лет до того, как бульк свершился.

– Правда ли, что Путин сейчас принимает беспрецедентные меры по своей безопасности? Что он очень боится покушения?

– Я бы сказал, он человек параноидального склада ума и характера. Но я хотел бы его успокоить. Это он напрасно. Он очень нужный человек, находящийся на своем месте. Он выполняет очень важную историческую миссию. Я лично не верю, но многие убеждены, что в мире есть какие-то темные силы. В России распространено мнение, что эти силы (кто-то называет их Бильдербергским клубом) хотят уничтожить страну.

Так вот, говорят о Бильдербергском клубе, там Ротшильды, Меллоны, которые хотят уничтожить Россию... Если такой центр существует, Путин – их самый ценный агент. Он выполняет миссию по уничтожению последнего осколка Орды. Россию же можно удушить быстро, да? Некоторые экономические меры пустить в ход – и страны не будет в течение пары лет. Но опять-таки – нераспространение ядерного оружия, все эти (атомные) электростанции… То есть это надо делать медленно, незаметно, чтобы не было бунта. И Вова справляется блестяще. Гаррота на шее страны сжимается, прежде всего экономическая. Он отвлекает через свои СМИ внимание народа на негодные объекты. Обсуждают Ксюшу (журналист и политик Ксения Собчак. – "ГОРДОН"), "Матильду", "Дом-2". Что угодно, кроме экономики.

– В интервью мне Евгений Марчук сказал: "Когда я увидел решение о введении новых американских санкций против России, у меня волосы дыбом встали. Слушайте, это крутой поворот в глобальной мировой политике". Насколько я понимаю, в Кремле нервно ждут 2 февраля. До этого дня финансовая разведка США должна сделать публичной информацию об активах окружения Путина, которые находятся на Западе. Какие последствия могут быть? Кто конкретно может пострадать?

– Картина Репина "Не ждали". Примерно такая ситуация получается. Вова долго хотел, чтобы его заметили. Стремился, заявления делал. Туда-сюда. Там нагадит, здесь нагадит. И вот сейчас его заметили. Но я думаю, что ему это не понравится. (Смеется). Было принято решение, причем, да, серьезное решение. Вот развалился Советский Союз. (Я представляю, что было бы, если б Америка развалилась, в Москве парад был бы каждую субботу и воскресенье.) Президент Буш-старший сказал: все, война окончена, мы теперь сотрудничаем, забудьте. На следующий день американцы забыли про СССР.

– И сколько помогали потом.

– Да. Разведка, контрразведка, все люди, которые занимались Советским Союзом, ушли. Они стали ненужными. У меня была одна знакомая, которая занимались Советским Союзом. Она пошла на курсы, чтобы переквалифицироваться на nurse. Типа медсестра. Прилично зарабатывает, кстати. Но совсем не эксперт, да? Вся тема исчезла, Россией никто не занимался 20 лет.

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

– А сейчас?

– Теперь ей занялись, я должен сказать, очень серьезно. Технические возможности у них есть, великолепные. Они сейчас быстро и активно ищут вот эти деньги. В США наконец-то поняли, что все эти олигархи так или иначе работают под крышей…

– …на одного человека…

– …да, являются его front, как американцы говорят. Не знаю, как здесь это называется. Подставное лицо, да? Все это сейчас вычисляется. Вот и приехали.

– Дальше-то что? Вот они выходят, называют пофамильно каких-то олигархов, людей, занимающих государственные должности, рассказывают, что у них есть. А потом? Американцы эти деньги могут экспроприировать?

– Подсчитано, что в одном Лондоне сейчас на анонимных владельцев записано собственности – luxury, естественно, шикарной собственности – на сумму $156 млрд. В одном Лондоне! В Соединенных Штатах Америки – это опять-таки неполные данные – где-то 99 тыс. объектов luxury-недвижимости записано на анонимов. Вот так как-то получилось, закрывали на все это глаза. Забыли о России. Она неприкаянная была. И вот они все это натворили. Теперь там есть законы, по которым они могут спросить: ребята, а откуда вы деньги эти взяли? А нам кажется, что вы что-то отмываете. А вы уверены, что эти деньги не имеют криминального происхождения? Когда начинают задавать эти вопросы, получается как у Павла Ивановича Лазаренко.

– В Британии даже закон приняли: если ты не в состоянии доказать, откуда доходы, то твои активы могут перевести в пользу государства.

– В Советском Союзе так было. Купил ты себе "Жигули" – докажи… (Смеется). И вот теперь лежит этот закон, и будут брать…

– С кого начнут?

– Лично я бы начал с Малофеева (российский предприниматель Константин Малофеев, находится под санкциями ЕС в связи с поддержкой сепаратистов на востоке Украины. – "ГОРДОН"). Известна вам эта фамилия, да?

– Хорошо известна!

– Большой игрок на международной арене.

– На Донбассе о нем многое знают.

– Не только на Донбассе. Он выполняет большую геополитическую миссию в Восточной Европе. В Болгарии наследил. В Сербии, говорят, следы оставил. Это один из них. И еще есть. Ближайшее окружение Вовы – они все возникли ниоткуда и вдруг внезапно стали миллиардерами. С ними тоже можно поговорить.

– Хорошо, наконец-то Америка начала предпринимать, на мой взгляд, самые эффективные шаги, те, что с самого начала надо было делать. Разговор о деньгах – это то, что они понимают, да?

– Верно. Я об этом говорил, когда носились с пленками о "золотом дожде"…

– Компромат на Трампа (президент США Дональд Трамп. – "ГОРДОН")?

– Да. Я говорил: Трамп, пленки, "золотой дождь" – забудьте. Деньги! Money trail! Следы пооставляли, и самые болезненные.

– В итоге чего своими действиями Америка сможет добиться?

– Во-первых, Вову надо изолировать. Полностью. Или, во всяком случае, показать, дабы неповадно было… Они как-то распоясались за время администрации Обамы (президент США в 2009–2017 годах Барак Обама. – "ГОРДОН"). Нужно их поставить на место. Изолировать Вову от своего окружения.

– Настроить окружение против него?

– Ну конечно. Даже не то чтобы настроить… Популярно объяснить, что он свою миссию по легализации своих доходов через вас выполнять больше не может. Вы надеялись, что при нем получите красивую, богатую жизнь? Так вот этого не будет. А в России испокон веков, наверное, еще с Петра I, проявлялась тенденция: всегда правила бюрократия. И тот правитель, который вступал в конфликт с ней, рано или поздно проигрывал. Петр I, пожалуй, исключение из этого правила. Ну, Сталин держал их в узде под страхом расстрела, но потом, в конце концов, они с этим делом справились. Вот вам пример Никиты Сергеевича (первый секретарь ЦК КПСС в 1953–1964 годах Никита Хрущев. – "ГОРДОН"). Пошалил-пошалил – раз! – и убрали. Брежнев (руководитель советского государства в 1964–1982 годах Леонид Брежнев. – "ГОРДОН")? Был апофеоз, расцвет бюрократии. И сейчас, при Путине, наступило то, о чем мечтал КГБ, когда в 1989 году начал создавать эти компашки. Мол, мы создадим, найдем людей, которые будут в них работать и зарабатывать деньги, и будем получать откаты, 50%. Но потом, в середине 90-х годов, наступило разочарование. Эти богачи, которых создал КГБ, вдруг вообразили, что они гении…

Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com

– …забыли, что им просто дали подержать чужие деньги…

– …Рокфеллеры. Стали говорить (сотрудникам КГБ): да кто вы такие? Генералу армии Бобкову (заместитель председателя КГБ СССР в 1985–1991 годах Филипп Бобков. – "ГОРДОН") платили $10 тыс., он у них консультантом работал. Это был позор. И произошел реванш. Вова –это реванш. Какое-то термидора. Но сейчас маятник должен качнуться.

– Все происходит как раз накануне президентских выборов в России. Эта история может повлиять на их исход?

– Нет. Мы начали обсуждать события в тесных временных рамках. Но я на этот вопрос смотрю шире. Россия обречена. При Путине страна обречена на смерть. Это я точно знаю. Так же я изнутри смотрел, что происходило с Советским Союзом. Экономика идет на дно. Путин создал экономику для чего? Это система, которая позволяет ему контролировать все важнейшие потоки финансов и оставаться у власти. Вот главная задача его экономической системы. Но эта система не позволяет экономике развиваться. Она ее удушает, понимаете? Поэтому вопрос стоит так: если он остается – экономике крышка. Для того, чтобы она развивалась, нужно его убрать. Но он будет сидеть до конца. То есть он доведет страну…

– До ручки?

– Да.