Монолит накануне распада Игорь Яковенко, afterempire.info

13.11.2017, 19:40

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Игорь Яковенко

Фото: day.kiev.ua

Страна часто выглядит монолитно единой накануне распада, или сильных потрясений.

"Гражданская идентичность россиян к 2017 году выросла до 75% по сравнению с 2005 годом, когда она составляла 65%", – к такому впечатляющему выводу пришла Леокадия Дробижева, руководитель Центра исследований межнациональных отношений Института социологии РАН. Причиной такого скачка Леокадия Михайловна считает рост патриотизма в связи с оккупацией Крыма и успешно проводимого геноцида населения Сирии.

Гражданская идентичность измеряется путем ответа на вопрос, кем себя считает человек в первую очередь, с чем он себя ассоциирует: со страной, регионом, национальностью или религией. Несмотря на традиционное недоверие к данным отечественной социологии, в этом случае вполне возможно, что 75% действительно в качестве приоритета своей идентичности назвали свое "россиянство".

Кстати, по поводу Крыма. Только 43,1% жителей оккупированного полуострова считают себя россиянами. Это данные исследования "Открытое мнение – Крым", которое провели в июне 2016 года 5 независимых центров России и Белоруссии. Среди крымских татар гражданами России считают себя лишь 8%, большинство из них – 65% считают себя крымчанами. Среди украинцев, живущих в Крыму, россиянами считают себя 28%, крымчанами – 42%.

Тьма сгущается перед рассветом. Страна часто выглядит монолитно единой накануне распада, или сильных потрясений. Под коркой казалось бы абсолютно доминирующей страновой идентичности вызревает идентичность региональная. Во время переписи 2010 года жители Сибири жаловались главе Росстата, что переписчики игнорируют их самоназвание "сибиряки", и насильно записывают "русскими". Сами переписчики признались, что их специально предупреждали на инструктажах об "эльфах", "гномах" и "сибиряках", а также других приколистах, которые своими хохмами собираются сорвать перепись. То есть в головах российского начальства "сибиряки" это такая же мнимая общность, как и "эльфы" и "гномы". Хотелось бы посмотреть этим людям в глаза, когда эта "мнимость" заявит о себе в полный рост и потребует своего права на управление своей жизнью.

По довольно убедительной теории Бенедикта Андерсона, нация – это воображенное сообщество. То есть, нация, народ существуют, когда люди удерживают в своем сознании ментальный образ сообщества, в чем-то единого внутри себя и отличного от всех остальных сообществ. Довольно бессмысленно в данный момент задаваться вопросом, сколько человек назвали бы себя "сибиряками", "уральцами", или причислили бы себя к иным региональным общностям, поставив их выше общероссийской гражданской и русской этнической идентичности, если бы опрос или перепись были проведены свободно и по всем правилам. Поскольку спрос появляется вслед за предложением. А любое предложение региональной идентичности в России заблокировано как на законодательном уровне – тюремный срок за саму идею, что российский регион может когда-либо выйти на уровень суверенитета – так и путем последовательно проводимого курса на деградацию губернаторского корпуса.

Многочисленные анекдоты про действующих глав российских регионов недавно дополнились реальной историей про то, как готовят будущих губернаторов. Кадровый резерв регионального начальства в ноябре проходил тренировку на военном полигоне в Кубинке. Будущие губернаторы прыгали с парашютами, кидали гранаты, стреляли из автоматов и ложились под БТР. Учебу прошли не все, некоторые получили травмы. Возможно, в Кремле знают что-то, о чем нам не рассказывают и страна готовится к массированному вторжению иностранной армии, отражать которое станут губернаторы, ставшие во главе местных партизанских отрядов. Но скорее, тут другая версия. Взят курс на управление страной как воинской частью. При том, что различия между иными регионами России больше, чем между иными европейскими странами. В таких условиях попытка управлять столь разнородными регионами чисто командными методами, не зная их специфики – а большинство вновь назначаемых губернаторов пришлые варяги – это самый верный способ развалить страну.

Всячески противодействуя любым проявлениям федерализма в России, превратив само слово "федерализм" в признак преступления, Кремль делает больше кого бы то ни было для распада России, превращает этот вариант, по сути, в единственно возможный сценарий будущего. Тем, кто уповает на видимость нынешнего "единства" стоит напомнить итоги всесоюзного референдума о сохранении СССР. Тогда, 17.03.1991 свое "да" сохранению СССР сказали 71% жителей РСФСР, 70,2 в Украине, 82,7% в Беларуси, 93,7% в Узбекистане, 94,1% в Казахстане, 93,3% в Азербайджане, 96,4% в Кыргызстане, 96,2% в Таджикистане, 97,9% в Туркмении. Через несколько месяцев Советского Союза не стало, и ни в одной из бывших советских республиках это не вызвало никакого массового протеста. Единство советского народа оказалось фикцией. Воображенная общность исчезла и никто не захотел бороться за ее сохранение, кроме профессиональных коммунистов, которые это делали и делают столь трусливо, столь нехотя и столь "по долгу партийной службы", что даже их сторонники понимают, что люди просто отбывают номер.

В чем смысл и основной побудительный мотив стремления людей поддерживать регионализм, федерализм и суверенитет своего места проживания? В основе лежит желание человека жить в том сообществе, которое состоит из людей, близких по культуре, языку и нормам поведения. Люди склонны верить, что в таком сообществе им будет комфортно. Проблема национальных государств в том, что на их территории часто оказываются этнически и религиозно разнородные группы, которые хотят жить отдельно. В Европе, например, эта проблема существует почти во всех странах. В демократических странах она решается путем децентрализации, создания автономий, федеративного устройства страны, и, в крайнем случае – референдума о полном государственном суверенитете.

Имперские режимы – а в путинской России ярко выраженный режим имперской диктатуры – не дают людям ни малейшего шанса реализовать свое право на самоопределение. Кроме права на бегство из страны, на что способны немногие. Каков же выход? Ждать, когда режим рухнет? Это неизбежно произойдет, но расписание гибели диктаторских режимов не публикуют в прессе. Это может случиться внезапно и совсем скоро, но может быть и так, что жить в дурно организованном и отвратительно управляемом пространстве придется еще длительное время.

Выход в том, чтобы уже сейчас, никуда не уезжая, "выйти" из путинской России и начать создавать параллельную страну. Ростки этой альтернативной России видны уже сейчас. Все больше людей в качестве своей главной идентичности выбирают не столько гражданство РФ, сколько виртуальное сообщество тех близких по духу людей, в общении с которыми они обретают комфорт. Все больше россиян уже научились зарабатывать в Интернете и договариваться о работе и услугах, минуя путинское государство. В отношении виртуальной валюты, биткойнов, путинская Россия довольно стремительно прошла путь от инстинктивного желания пресечь и всех посадить до полного признания.

Платформа Bitnation, основанная на технологии блокчейн, позволяет создавать виртуальные государства и виртуальные народы. Уже сейчас в планах есть сервисы для заключения браков и составления завещаний, страхования от безработицы, создания корпораций и оформления пенсий.

У традиционного государства – четыре основы:

– народ, который считает себя гражданами этой страны,

– территория, окруженная границами,

– власть, обладающая суверенитетом, и

– закон, действующий на данной территории.

В современном мире все эти основы пока живы, но уже начинают размываться. Воображенная общность людей все чаще не совпадает с общностью тех, кто имеет такое же гражданство. Целый ряд функций государства уже перестали быть эксклюзивными. Та же эмиссия денег с появлением криптовалюты уже не является эксклюзивным правом государств. В этих условиях проблема борьбы за суверенитет территорий может получить совсем другое решение.

Государство как институт возникло, когда главным источником богатства была земля, поэтому важнейшей функцией государства была охрана территории, а при случае и ее увеличение. В сегодняшнем мире структура общественного богатства кардинально изменилась: львиную его долю составляют мозги людей, их интеллект и технологии, им созданные. Ходорковский не мог противостоять Путину и его государству, поскольку не мог унести с собой запасы нефти и инфраструктуру ЮКОСа, составляющие его главное богатство. Точно так же бессильны против путинского государства все эти дерипаски, прохоровы и прочие усмановы и мордашовы. Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Джек Ма намного сильнее любого государства по той простой причине, что каждый из них кормит это государство, а если государство будет плохо себя вести, то каждый из них имеет возможность перенести свои несметные богатства в другое государство, более приличное. Поэтому современные государства, понимая это, в качестве своей главной функции рассматривают уже не столько охрану и рост территории, сколько сбережение и приумножение интеллекта.

В данный момент уже решается не вопрос, каким будет завершение путинского периода российской истории, а вопрос о том, каким будет следующий период. Есть масса желающих, чтобы это было продолжение империи в новом обличье. Есть все шансы этого избежать. Нужна только политическая воля.

Игорь Яковенко, afterempire.info