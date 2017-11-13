Минское «Динамо» победило «Ак Барс» 1 13.11.2017, 22:24

«Зубры» обыграли казанский клуб со счетом 4:1.

В Минске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» праздновало эффектную викторию над одним из лидеров Восточной конференции «Ак Барсом» — 4:1.

Победную шайбу на свой счет записал Евгений Ковыршин, проводивший первый поединок после возвращения в строй.

Матч с «Ак Барсом» стал заключительным для «Динамо» в домашней серии. Теперь «зубров» ожидают три матча на выезде: 16 ноября с китайским «Куньлунем», 18 ноября с «Адмиралом» из Владивостока и 20 ноября с хабаровским «Амуром».