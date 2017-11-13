Видеофакт: Дочь Калюжного зажгла на украинском конкурсе «Голос. Дети» 1 13.11.2017, 23:15

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Анна Калюжная

Дочь известного белорусского хоккеиста приняла участие в популярном украинском телешоу.

Завершив карьеру игрока, Алексей Калюжный никак не определится с местом работы. Его сватают то в «Юность», то в сборную, то куда-то еще, но пока экс-капитан «Динамо» больше всего времени уделяет семье. И вряд ли об этом жалеет, пишет «Трибуна».

Недавно Алексей вместе с супругой Марией свозили дочь Анну в Украину на телешоу «Голос. Дети». Девочка представила себя просто: «Папа – легенда белорусского хоккея и пример для подражания».

На конкурсе дочь Калюжного исполнила песню «Unstoppable» из репертуара Sia. Залу очень понравилось, Анна прошла в следующий раунд.