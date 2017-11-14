Названы дешевые варианты для путешествий 14.11.2017, 13:34

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Как белорусам выгодно улететь в отпуск.

Citydog.by знакомит с дешевыми вариантами для путешествий. Сегодня в подборке Майорка, Прага, Вена – или Будапешт, Москва и Барселона.

Нa Майорку за 9 евро

Естественно, не из Минска, но рассчитывать на такие цены от Belavia довольно глупо. А вот от Ryanair – почему бы и нет? 3 и 14 декабря есть шанс слетать из Варшавы на Майорку за 9 евро. Что делать на Майорке, почитайте здесь. А дешево доехать до Варшавы, обещали в «БелЖД», можно будет с декабря.

На автобусе из Польши в Прагу, Вену или Будапешт

Если на Майорку вы все-таки не полетели, то можете хотя бы съездить в Прагу. Тем более, билеты на автобус стоят 3 евро. А все потому, что автобусная компания PolskiBus запустила распродажу – 50% на билеты в вышеперечисленные города. Купить их можно до 17 ноября, поехать – с 20 по 31 ноября. Единственное, не забудьте ввести промокод PB50.

Из Минска в Москву и обратно за 64 евро

Если собираетесь в Москву, то летите в «Жуковский» – получится дешевле. Так, Belavia предлагает билеты Минск – Москва – Минск за 64 евро, что вполне себе для авиакомпании. От «Жуковского» до Москвы около 30 километров, зато виза не нужна.

Из Вильнюса в Барселону и обратно за 34 евро

С 4 по 15 февраля можно дешево отдохнуть в Барселоне. Ладно, дешево долететь до Барселоны, а остальное зависит от вас. Все это, естественно, Ryanair, у которого уже вроде как закончились проблемы с рейсами (если помните, в начале осени авиакомпания массово отменяла свои рейсы).