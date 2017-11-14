В Мозыре объявлен карантин на 60 дней 1 14.11.2017, 21:17

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Лисица, покусавшая в Мозыре девятерых, была бешеной.

Лисица, которая напала на жителей Мозыря, была больна бешенством. В тех микрорайонах города, где был замечен зверь, объявлен карантин на 60 дней, сообщает tut.by со ссылкой на БТ.

Инцидент, напомним, произошел 12 ноября. Из-за нападения дикого зверя пострадали девять человек, в том числе трое детей. Все они были госпитализированы.

Нападения лисицы на прохожих случились в районе улиц Первомайской, Пролетарской, Промышленной, Советской.

Лисицу убил один из прохожих. Проведенные лабораторные исследования подтвердили, что зверь был болен бешенством.

Мозырский центр гигиены и эпидемиологии призывает всех, кто имел контакты с лисой, обратиться в приемное отделение Мозырской городской больницы за медицинской помощью. Специалисты напоминают, что бешенство — одно из самых опасных инфекционных заболеваний.

В микрорайонах города, где была замечена лиса, объявлен двухмесячный карантин.

В течение этого времени ветеринарная служба и санэпидемстанция проведут профилактические мероприятия, чтобы предупредить распространение бешенства среди домашних животных.