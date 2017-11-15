закрыть
15 ноября 2017, среда, 23:20
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко ушел в отставку

1
  • 15.11.2017, 22:01
  • 1,678
Антон Геращенко

Об этом Геращенко заявил в ходе заседания антикоррупционного комитета Верховной рады Украины.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сложил свои полномочия. Об этом он заявил в ходе заседания антикоррупционного комитета Верховной рады Украины, сообщает украинский телеканал «Громадське».

О своем решении он объявил в ответ на замечание депутата Сергея Лещенко от «Блока Петра Порошенко», уточняет телеканал. Лещенко высказал мнение, что комментарии Геращенко о деятельности Национального антикоррупционного бюро являются «проявлением конфликта интересов», поскольку он работает советником главы МВД, а бюро ведет «дело рюкзаков».

Геращенко также является депутатом Верховной рады Украины от фракции «Народный фронт».


Интервью

Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Андрей Санников: Мы обещали, и мы приведем Беларусь к демократии
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Павел Жук: Надо было защищать свободу слова в общем и «Свабоду» в частности
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Стратегия Мацкевича: Десоветизация, белорусизация, европеизация
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту
Наталья Радина: Все может измениться в любую минуту