Игорь Мосийчук: Белорусские миротворцы – это «троянский конь» 6 16.11.2017, 8:59

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игорь мосийчук

По отношению к Украине белорусские руководство действует в интересах Кремля.

Депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил о том, что белорусские миротворцы могут стать «троянским конем» под видом которого «на Донбасс зайдут оккупанты из Российской Федерации». Об этом нардеп от «Радикальной партии» сообщил в эфире «Вечернего прайма» «112 Украина».

«По минским соглашениям, в последнее время, что Беларусь уже хочет миротворцев запускать, я скажу, такие вещи можно только приветствовать, если бы не одно «но». После того, как ФСБ похитила украинского политзаключенного Гриба с территории Беларуси, после учений белорусско-российских, которые угрожали Украине, а самое главное, после голосования в ООН, вернее «не голосование» за резолюцию по Крыму, у меня есть огромное сомнение, что там будут белорусские миротворцы. А более того, это будет «троянский конь» Путина, назовутся белорусскими миротворцами, зайдут российские оккупанты, не зря Турчинов сообщал, что там уже и технику перекрашивают под миротворцев. Мы получим «троянского коня», — прокомментировал нардеп.

Также Мосийчук сообщил о том, что «Радикальная партия» обратится к президенту Украины Петру Порошенко с предложением выйти на участников «минского процесса», для того, чтобы перенести переговоры из Минска.

«Настаиваю, чтобы переговоры из Минска были перенесены, так как Беларусь себя позиционировала не как нейтральное государство, а как сателлит страны агрессора РФ», — добавил Мосийчук.

Напомним, 15 ноября на переговорах в Москве глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил о том, что Беларусь готова отправить миротворцев на Донбасс, если «это будет приемлемо всем заинтересованным сторонам».