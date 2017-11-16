Из-за чего загораются электробусы от «Белкоммунмаш»? 1 16.11.2017, 20:49

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В Минске сгорел очередной электробус.

16 ноября на ДС "Дружная" в Минске загорелся электробус, который двигался по 43-м маршруту. К счастью, водителю удалось потушить пожар и никто не пострадал. Как было установлено специалистами "Белкоммунмаш", завода, где производятся электробусы, причиной инцидента стала окалина, которая попала на вентилятор.

Об этом Еврорадио рассказал начальник сервисной службы УП "Белкоммунмаш" Александр Шутов.

"На этот раз загорелся второй вентилятор, расположенный на крыше. Он предназначен для выведения тёплого воздуха из салона. В момент столкновения пантографа с полосой зарядной станции образовалась небольшая электрическая дуга. Из неё вылетела окалина, которая попала на поверхность вентилятора. Сверху он покрыт защитным пластиковым кожухом, для герметизации и защиты от внешних осадков. От этой окалины вентилятор и кожух и загорелись", — объясняет Александр Шутов.

В прошлый раз, когда электробус загорелся, причиной инцидента стало короткое замыкание внутри силового транзистора, который отвечает за сброс избыточной электроэнергии. Это привело к плавлению жгутов, короткому замыканию цепи и пламени, которое вылилось в пожар. Тогда его удалось потушить только с помощью спецсредств МЧС.

Сейчас по улицам Минска ездит 20 электробусов УП "Белкоммунмаш". Все они, говорит Александр Шутов, проверены и находятся в исправном состоянии. Планируется, что пластиковые кожухи будут заменены на сделанные из негорючих материалов. Это будет учитываться и при разработке следующего транспорта.