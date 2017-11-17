Третьим будешь?17
- 17.11.2017, 12:19
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Лукашенко намекнули на судьбу друзей-диктаторов.
Фотографию, на которой Лукашенко изображен обнимающимся со своими друзьями-диктаторами Уго Чавесом и Робертом Мугабе, опубликовал общественный активист Виктор Горбачев.
«Что скрыто в этой фотографии?
Даже и не знаю. Такое ощущение, что они решают - третьим будешь? В любом случае, Бог любит троицу. И от этого не спрятаться», - написал активист.
Напомним, что в Зимбабве военные отстранили диктатора Мугабе от власти.