Третьим будешь? 17 17.11.2017, 12:19

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Фото: AP

Лукашенко намекнули на судьбу друзей-диктаторов.

Фотографию, на которой Лукашенко изображен обнимающимся со своими друзьями-диктаторами Уго Чавесом и Робертом Мугабе, опубликовал общественный активист Виктор Горбачев.

«Что скрыто в этой фотографии?

Даже и не знаю. Такое ощущение, что они решают - третьим будешь? В любом случае, Бог любит троицу. И от этого не спрятаться», - написал активист.

Фото: Getty Images

Напомним, что в Зимбабве военные отстранили диктатора Мугабе от власти.