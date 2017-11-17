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Третьим будешь?

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  • 17.11.2017, 12:19
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Фото: AP

Лукашенко намекнули на судьбу друзей-диктаторов.

Фотографию, на которой Лукашенко изображен обнимающимся со своими друзьями-диктаторами Уго Чавесом и Робертом Мугабе, опубликовал общественный активист Виктор Горбачев.

«Что скрыто в этой фотографии?

Даже и не знаю. Такое ощущение, что они решают - третьим будешь? В любом случае, Бог любит троицу. И от этого не спрятаться», - написал активист.

Фото: Getty Images

Напомним, что в Зимбабве военные отстранили диктатора Мугабе от власти.


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