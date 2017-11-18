Иранские спортсмены продают олимпийские медали 18.11.2017, 10:37

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Спортсмены хотят помочь жертвам землетрясения.

Вечером 12 ноября на границе Ирана с Ираком прогремело мощное землетрясение, в котором больше 500 человек погибли и около 8 000 пострадали. Иранские спортсмены отреагировали на трагедию и начали сбор средств, чтобы помочь людям, пишет «Трибуна».

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Киянуш Ростами родом из провинции Керманшах, которая серьезно пострадала при землетрясении. Он выставил на аукцион золотую медаль Рио-2016 и все деньги отправит жертвам трагедии. «Я возвращаю свою олимпийскую медаль моему народу, ведь она принадлежит людям», – написал Ростами в инстаграме.

Кроме того, Ростами с другими спортсменами собирает вещи для людей, которые остались на улице при минусовой температуре.

Продать медаль также решила Сарех Джаванмарди, которая выиграла золото в стрельбе на Паралимпиаде в Рио.

Примеру Ростами и Джаванмарди последовал Масуд Мостафа-Джокар, который жертвует серебряную медаль Афин-2004.

Помочь людям также взялся Али Даеи, один из самых знаменитых футболистов в истории Ирана. Он завел счет в банке, на который попросил подписчиков переводить деньги для пострадавших. «Вместе мы можем многое», – сказал Даеи в видеообращении, которое за последние дни посмотрели больше двух миллионов раз.

از تمام كسانى كه در اين امر خير از ديشب شروع به كمك رسانى كردند تشكر مى كنم اگر با هم باشيم خيلى كارها مى تونيم انجام بديم Публикация от Ali Daei (@alidaei) Ноя 13 2017 в 11:34 PST

Землетрясение на границы Ирана и Ирака – самое мощное в этом году. Толчки ощущались даже в Израиле и ОАЭ.