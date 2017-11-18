Армия Зимбабве поддержала проведение марша против Мугабе 18.11.2017, 11:38

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Роберт Мугабе

Дороги назад для диктатора больше нет.

Командование армии Зимбабве заявило, что поддержит намеченную на субботу в столице страны Хараре демонстрацию протеста против президента Роберта Мугабе, если эта демонстрация будет мирной, пишет BBC.

После того как в среду военные взяли контроль над страной в свои руки, раздается все больше призывов к 93-летнему Мугабе добровольно уйти в отставку.

Большинство региональных отделений правящей партии ЗАНУ-ПФ также присоединились к ветеранам армии и либеральным движениям, требующим отставки президента.

Ранее в пятницу президент Мугабе впервые с минувшей среды появился на публике. Он принял участие в церемонии вручения дипломов в Открытом университете в столице Хараре.

Со среды Мугабе находился под домашним арестом. Военные заявляют, что он по-прежнему главнокомандующий армией страны, однако настойчиво убеждают его добровольно уйти в отставку.

Некоторые министры кабинета Мугабе были задержаны. На улицах Хараре по-прежнему много солдат.

В пятницу военная верхушка заявила, что взаимодействует с Мугабе и объявит о результатах переговоров при первой же возможности.

В то же время лидер влиятельной Ассоциации ветеранов войны Кристофер Мутцванга заявил, что Мугабе должен незамедлительно уйти с поста.

Он призвал соотечественников выйти в субботу на улицу в знак протеста.

"Мы хотим восстановить свое достоинство и завтра - тот самый день... мы можем завершить начатое армией дело, - сказал Мутцванга. - Назад дороги нет для Мугабе. Он должен уйти".

Армия вмешалась в ситуацию после того, как Мугабе на прошлой неделе уволил своего давнего соратника, вице-президента страны Эммануэля Мнангагву, которого воспринимали как его возможного преемника.

Это увольнение косвенно подтвердило опасения, что 93-летний лидер хочет передать власть своей жене, которая на 40 лет моложе его.

Полагали, что Грейс Мугабе покинула страну, однако в минувший четверг стало известно, что она дома, рядом с мужем.