Наглый эму-воришка повеселил пользователей сети 18.11.2017, 12:21

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В сети обратили внимание на видео, на котором эму таскает еду из открытой машины.

Роликом поделилось сообщество Snake Catchers Adelaide на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным издания Daily Mail, видео было снято в Южной Австралии. На кадрах видно, как птица любопытно заглядывает в салон автомобиля и, замечая на сидении пакетик с попкорном для приготовления в микроволновой печи, вытаскивает его и бросает на землю. После этого эму также решает стащить упаковку с овощными чипсами и платок, пишет Lenta.ru.

Пользователи поблагодарили автора видео за возможность посмеяться, а один из них даже захотел взять птицу с собой, когда в следующий раз отправится за покупками в супермаркет.

«Он мог бросать покупки в мою тележку», — заявил юзер. При этом автор ролика отметил, что птица предпочитает играть с монетками.