5 советов для тех, кто хочет жить больше 100 лет 1 18.11.2017, 11:46

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Специалисты поделились советами, которые помогут вам хорошо себя чувствовать в любое время года.

Об этом пишет healthyliving.com.ua.

1. Начинай каждый новый день своей жизни с несложных физических упражнений. Это именно то, что подарит тебе заряд бодрости и новые силы на весь день. Старайся также избегать серьезных стрессов.

2. Сердечная мышца — безусловно, самая важная в нашем теле. Тренировать ее и тем самым продлить срок ее работы, а вместе с ним и нашу жизнь — совершенно не сложно. Достаточно заниматься плаванием, выходить на получасовые прогулки в любимый парк вместе с близкими, друзьями, вашей собакой или наедине.

3. Вопреки стереотипам проблемы с суставами начинают преследовать нас задолго до пенсионного возраста. С ними в той или иной степени сталкивается каждый из нас, испытывая последствия сидячего образа жизни и других факторов. Для того, чтобы избежать этих проблем и ощущать свободу передвижения как можно дольше, важно ежедневно выполнять специальную гимнастику для суставов, в рамках небольшого комплекса упражнений каждое утро.

4. Старайся уделять внимание собственной физической форме и повышать свою выносливость, занимаясь силовыми тренировками в студии или фитнес-клубе 2−3 раза в неделю.

5. Переходи на сбалансированное питание (баланс белков, правильных жиров и углеводов, а также витаминов и минералов в ежедневном рационе), употребляй побольше овощей и фруктов (в них так много ценной клетчатки и витаминов!), исключи полуфабрикаты и консерванты, сократи до минимума сладкое и алкоголь, откажись от курения, переедания и других вредных привычек. И ты почувствуешь, как твой образ жизни, а вместе с ним и отношение к ней в корне изменятся к лучшему.