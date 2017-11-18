Как Бобруйск готовился ко Дню трезвости 4 18.11.2017, 12:16

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Фото: tut.by

С алкоголизмом в Бобруйске борются — например, четыре раза в год город объявляет о Дне трезвости.

Это, если кто-то не знает, такая странная акция, когда в магазинах алкоголь не продают, а что касается в баре выпить — да пожалуйста! Всех заинтересованных предупреждают заранее: через СМИ и объявления в магазинах. Так что бобруйчане, привычные к подобным мероприятиям, и в этот раз успели подготовиться и запастись выпивкой, пишет tut.by.

Информация об очередном Дне трезвости примерно за неделю начала активно обсуждаться в соцсетях. Участники различных пабликов сообщали о планах заранее пополнить свои запасы спиртного, делились информацией о том, где же алкоголь можно будет приобрести 17 ноября, если очень захочется выпить.

Так что за сутки до «дня икс» ажиотажа в супермаркетах не наблюдалось и очередей в вино-водочных отделах не было. В магазин «Глория», который специализируется на алкогольных напитках, днем 16 ноября при нас зашел лишь один мужчина в возрасте 50−55 лет и купил бутылку коньяка.

Фото: tut.by

— Покупаю спиртное заранее, потому что у нас завтра семейный праздник, годовщина свадьбы. Поэтому вынужден был взять коньяк сегодня. А вообще, кому надо, те уже запаслись спиртным. Что касается алкоголиков, то за них не переживайте — выпивку в День трезвости они без труда найдут.

Если «трубы горят»

Утром 17 ноября в районе центрального рынка двое мужчин асоциального вида, выпрашивающие у прохожих «на хлеб», информацию о Дне трезвости восприняли с ужасом, несколько раз переспросив:

— Правда, что ль, водку сегодня не продают?!

— Правда. Где спиртное будете брать?

— А вон там, — неопределенно машет рукой в сторону улицы Бахарова один из собеседников. Его тут же одергивает другой:

— А нам ничего не надо, только бы вот поесть. И чая горячего.

Фото: tut.by

Бобруйские аптеки в День трезвости никто не штурмует в поисках "боярышника" и других спиртосодержащих настоек, которыми можно заменить более привычный алкоголь. Некоторые объекты «вообще отказались от их продажи, чтобы у людей соблазна не было», в других же введены ограничения на отпуск спиртосодержащих препаратов — не более одного флакона в руки.

Но, говорят, не берут — дорого. К примеру, 50 мл спиртовой настойки боярышника стоит в среднем 1 рубль.

Максим Черняк, возглавляющий благотворительную организацию «Справедливая помощь», которая работает с социально незащищенными бобруйчанами, говорит, что у большинства его подопечных нет проблем с покупкой выпивки — ни в какой день.

— Сдают металлолом или же макулатуру, а вырученные деньги несут на «точки». Их по всему городу хватает, но больше всего — в частном секторе. И все об этом знают.

На «точке» за литр самогона либо стеклоочистителя возьмут недорого, рассказывает Максим со слов своих подопечных.

— Если денег не хватает, то могут налить стакан за 50 копеек. Так что бомжам без разницы, проводится в городе День трезвости или нет. Но уж если бороться с алкоголизмом, то начинать нужно именно с этих «точек». И с постоянного ограничения продажи алкоголя в магазинах и на заправках.

«Терпим убытки. А что делать?»

Если в супермаркетах и продуктовых магазинах в День трезвости закрываются лишь отделы со спиртным, то специализированные торговые объекты вынуждены устраивать «санитарные дни».

— Выйдем на работу, но торговать спиртным не будем, — рассказала сотрудница магазина «Винарь», добавив, что накануне Дня трезвости бобруйчане массово алкоголь не скупают.

Нет ажиотажа и в магазине «Штопор», где наплыв покупателей ожидается после Дня трезвости.

Фото: tut.by

— Уже подмечено, что на следующий день у нас очень много клиентов, — говорит продавец-консультант «Штопора» Антон Тара. — Почему так — не знаю.

— Считаю, проводить Дни трезвости, а особенно в пятницу, когда есть повышенный спрос на спиртное, глупо, — убеждена заведующая специализированным магазином «Гарсия» Людмила Дещенко. — Кто хочет, тот все равно найдет, где выпить. Мы же терпим убытки. А что делать? Это решение горисполкома, — женщина демонстрирует официальное письмо с предписанием о запрете реализовывать алкоголь. По ее словам, 17 ноября «Гарсия» будет закрыта, потому как 95% всего ассортимента товаров в магазине — спиртные напитки.

— Наша ежедневная выручка — примерно 4 тысячи рублей. С учетом пятницы она могла быть и выше. Это те деньги, которые мы недополучим 17 ноября.

Где в Бобруйске наливают в День трезвости?

Антиалкогольная акция на руку барам, в которых продажа спиртного на розлив не запрещена. Посетителей, у которых есть деньги, торговые наценки в 100 и более процентов не пугают. Правда, сами владельцы бобруйских баров и кафе говорят, что в последние полгода Дни трезвости проходят без особого наплыва посетителей — горожане стараются минимизировать расходы и закупают спиртное заранее.

Фото: tut.by

Выпить 17 ноября можно было в любом заведении бобруйского общепита, которое торгует спиртным.

— Очереди у нас, как раньше, уже не выстраиваются, но на выручку в двойном размере все же рассчитываем, — говорит заведующая кафе «Beerлога» Марина Ушакова.

В кафе «У фонтана», что на площади Ленина, к Дням трезвости уже привыкли. Заведение не из дешевых, поэтому позволить себе здесь отдохнуть, по мнению соучредителя кафе Николая Мирончика, могут «приличные люди».

— В День трезвости посетителей у нас обычно больше на 20−30 процентов.