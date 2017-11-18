Национальный стадион Беларуси будет в «китайском стиле» 19 18.11.2017, 18:36

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Лукашенко строит очередной памятник белорусско-китайской «дружбы».

Лукашенко пообещал, что архитектурный облик Национального стадиона Беларуси будет с китайским колоритом, передает БелТА.

«Мы с помощью наших китайских друзей — это, скорее всего, будет подарок Си Цзиньпина — построим Национальный стадион Беларуси. Я просил Си Цзиньпина, своего друга, чтобы он построил его с китайским колоритом, чтобы все, не только белорусы, видели, что это образец дружбы с китайским народом. И сейчас идет выбор места», — сказал во время встречи с коллективом завода «БелДжи» Александр Лукашенко.

Ранее планировалось разместить Национальный стадион в Минске возле стадиона «Трактор», который должны были реконструировать. Пока что крупные футбольные матчи проходят в «Борисов-Арене».