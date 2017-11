Операция Brexit 1 Кухалейшвили Георгий

18.11.2017, 19:37

Пропагандистская деятельность агентов влияния Кремля могла повлиять на исход голосования референдума Brexit.

Злободневным вопросом последних нескольких недель стал поиск доказательств вмешательства России в прошлогодний референдум о выходе Великобритании из ЕС. Во время банкета у лорда-мэра Лондона премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия подрывает свободные общества, распространяет недостоверную информацию в попытке дискредитировать Запад и проводит продолжительную кампанию шпионажа в киберпространстве. Британский премьер подчеркнула, что ее окружение знает о данной деятельности и руководство России недооценивает жизнеспособность западных демократий. Мэй добавила, что ее правительство примет необходимые меры для противодействия активности России. Данное заявление прозвучало в контексте расследования избирательной комиссии Великобритании возможного вмешательства РФ в процесс Brexit через соцсети Twitter и Facebook накануне визита министра иностранных дел Бориса Джонсона в Москву в декабре. Бывший член совета министров из Лейбористской партии Бен Бредшоу, который ранее допускал большую вероятность такой провокации РФ, выразил недоумение, почему Тереза Мэй заговорила о российском вмешательстве после стольких месяцев молчания. До недавнего времени, кроме отдельных политиков, ученых и журналистов, никто не поднимал вопрос об информационном влиянии России на кампанию по продвижению идеи выхода Великобритании из Евросоюза.

Операция Brexit в интересах России

Выход Великобритании из ЕС соответствует интересам России. С начала российской агрессии в Украине, Лондон стал одним из наиболее активных приверженцев антироссийских санкций ЕС. Соединенное Королевство является ближайшим военно-политическим союзником США в Европе, который привержен укреплению евроатлантической безопасности, усилению сотрудничества ЕС и НАТО. Российско-британские отношения еще до аннексии Крыма были непростыми в связи с отравлением в 2006 г. радиоактивным элементом полоний-210 бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, который обвинял российские спецслужбы во взрывах жилых домов в Москве в 1999 г. и получил политическое убежище в Великобритании (впоследствии стал поданным). Литвиненко сотрудничал с британской разведкой MI6.

Российские истребители неоднократно нарушали воздушное пространство Великобритании. Политическим убежищем Великобритании до самой кончины пользовался российский олигарх Борис Березовский – противник президента Владимира Путина. Британское правительство всегда критиковало российские власти за нарушение прав человека. Лондон стал своеобразным препятствием для сближения Москвы и Брюсселя. Для России Brexit - это инструмент устранения из ЕС нежелательного игрока в лице Великобритании, правительство которой будет лоббировать продление антироссийских санкций ЕС до тех пор, пока российские войска не покинут Донбасс, а Крым не вернется в состав Украины.

Несмотря на отсутствие каких-либо четких доказательств российского вмешательства в Brexit, Кремль мог провести информационную кампанию в социальных сетях и масс-медиа для того, чтобы убедить как можно больше британцев в том, что в выходе из ЕС больше плюсов, чем минусов. Исследователи Лондонского городского университета Марко Бастос и Дэн Мерсея вычислили около 13,5 тыс. аккаунтов в соцсети Twitter, которые пропагандировали идею выхода Великобритании из ЕС до проведения референдума о Brexit и исчезли в течении нескольких недель после окончания голосования. С 10 июня по 10 июля 2016 г. британские ученые проанализировали 10 млн твитов на тему референдума о выходе Великобритании из ЕС на предмет подозрительной активности.

Как сообщает издание TheTimes, количество ботов могло достигать 156,25 тыс. По подсчетам Калифорнийского университета в Беркли (США) и Университета Суонси (Великобритания), за два дня до референдума с аккаунтов, зарегистрированных в России, было опубликовано 45 тыс. постов против членства в ЕС. Пользователь под ником “David Jones” набрал 100 тыс. подписчиков и в течении четырех лет публиковал твиты в поддержку Brexit и пиарил "Партию независимости Соединённого Королевства" (UKIP), которая выступает за выход из ЕС и имеет репутацию "пятой колонны" России в Англии.

Интернет-портал WIRED раскрыл скоординированную сеть аккаунтов Twitter, исходя из опубликованных постов с 2016 г., которые содержали призывы к Brexit, расизму, противодействию миграции, исламу. В Twitter подтвердили, что данные аккаунты были созданы в России. Свыше 268 тыс. других пользователей следили за новостями этих аккаунтов и копировали их себе на страницу. По данным издания TheDailyMail, в Санкт-Петербурге функционировала группа интернет-троллей, которые публиковали посты в поддержку Brexit. Дополнительно, парламент Великобритании запросил менеджмент Facebook и Google предоставить информацию о влиянии России на исход голосования на референдуме в пользу выхода из ЕС. В Facebook сообщили о случае, когда российская компания (название не сообщили) потратила 100 тыс. долл. за один месяц для создания 470 фиктивных аккаунтов, которые подозреваются во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г. Преимущества выхода Великобритании из ЕС активно освещались в российских англоязычных медиа-ресурсах Sputnik и RussiaToday.

Кремль мог задействовать своих агентов влияния для продвижения в информационном пространстве идеи выхода Великобритании из ЕС. Издание Russia Today превратилось в площадку для вещания одного из основных сторонников Brexit евродепутата Найджела Фараджа, бывшего лидера партии UKIP. В марте 2014 г.

Фарадж отличился дифирамбами в адрес президента РФ Владимира Путина и назвал его мировым лидером, а его партия в Европарламенте голосовала против резолюций, осуждающих агрессивные действия России. С декабря 2010 г. видео, на которых выступал британский политик, 17 раз появлялись на сайте RussiaToday. В мае 2017 г. Фарадж заявил о том, что приступит к радикальным мерам, если британское правительство воспрепятствует выходу Великобритании из ЕС. Бывший директор ФБР Роберт Мюллер, который сейчас занимает должность спецпрокурора и расследует вмешательства РФ в президентские выборы в США, интересовался персоной Найджела Фараджа. Британский политик контактировал с Джулианом Ассанджем, который причастен к распространению на своем сайте WikiLeaks украденных хакерами электронных писем членов национального комитета Демократической партии США. Найджел Фарадж контактирует с Дональдом Трампом и поддержал его победу на президентских выборах. Если окажется, что Фарадж каким-то образом повлиял на исход президентских выборов в США, то не исключено, что он мог сыграть роль проводника России в период кампании в поддержку Brexit.

Лейборист Бен Бредшоу не исключал возможности теневого финансирования Россией кампании в поддержку Brexit. По информации The Daily Mail, бывший спонсор партии UKIP, владелец фирмы Better for the Country Limited Арон Бэнкс мог получать крупные суммы денег из РФ, которые шли на финансирование рекламы в поддержку выхода Великобритании из ЕС. Сейчас избирательная комиссия Великобритании проводит расследование по этому вопросу и занимается поиском доказательств. Согласно британскому избирательному законодательству, взносы от зарубежных юридических и физических лиц запрещены. Пропагандистская деятельность агентов влияния Кремля могла повлиять на исход голосования на референдуме Brexit 2016 г. в пользу выхода Великобритании из ЕС.

Консерваторы угодили в капкан Кремля

Помимо промывания мозгов британским пользователям интернета, лояльные Владимиру Путину евроскептики смогли использовать парламентские выборы 2015 г. в Великобритании для того, чтобы вопрос Brexit перешел из плоскости пустых разговоров в политическую программу правящей Консервативной партии. Изначально лидеры британских консерваторов не были ярыми сторонниками выхода Соединенного Королевства из ЕС. После прихода к власти в 2010 г. бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон не строил свою программу на идее Brexit. Его мало волновали внутрипартийные дискуссии по поводу целесообразности сохранения членства в ЕС и он сконцентрировался на решении социально-экономических проблем своей страны. Действующий премьер-министр Тереза Мэй, будучи министром внутренних дел, не поддерживала выход Великобритании из ЕС.

Она опасалась, что Brexit повлечет за собой потерю доступа на общий рынок и крупных инвесторов. Одним из наиболее убежденных сторонников Brexit среди консерваторов тогда являлся бывший мэр Лондона и действующий министр иностранных дел Борис Джонсон.

Британские консерваторы изменили свое отношение к Brexit стараниями партии UKIP, которая сделала ключевым положением своей предвыборной программы 2015 г. проведение референдума о выходе из ЕС. В октябре 2014 г. поддержка UKIP в британском обществе достигла рекордных 25%. По состоянию на 2015 г. британские евроскептики контролировали 494 места в английских местных советах.

Пиарясь на теме Brexit, партия UKIP могла набрать солидное количество голосов на парламентских выборах и занять солидное количество мест в Палате Общин. В связи с этим Дэвид Кэмерон позаимствовал лозунги UKIP, пообещал избирателям провести референдум о выходе Великобритании из ЕС и уйти в отставку в случае, если большинство проголосует "за" (что он в итоге и сделал). Консерваторы угодили в капкан агентов влияния Кремля и стали заложниками своих же обещаний после победы на парламентских выборах 2015 г. За Консервативную партию проголосовали 36,8% избирателей (330 мест в парламенте), в то время как UKIP набрала всего лишь 12,6%, получив 1 место в парламенте.

Неудивительно, почему консерваторы и премьер-министр Тереза Мэй так долго тянули с проведением расследования о вмешательстве России в Brexit. Потому что тема выхода из ЕС стала инструментом их политического пиара и победы над евроскептиками. В случае доказательства вмешательства РФ, результаты голосования на референдуме 2016 г. можно поставить под сомнение. Это негативно повлияет на репутацию консерваторов, а также британских спецслужб, которые не смогли справиться с российскими интернет-троллями и местными агентами Кремля. Когда скрывать от общества подозрения об информационном вмешательстве России стало невозможно, Тереза Мэй была вынуждена в обтекаемой форме подвергнуть критике подрывные действия России в Европе на банкете у лорда-мэра Лондона, чтобы хотя бы уберечь имидж своей партии от подозрений в связях с Россией. Тереза Мэй не желает повторить судьбу президента США Дональда Трампа, на которого некоторые СМИ повесили ярлык человека Кремля.

Звездный час лейбористов

Если вмешательство России в референдум Brexit будет доказано, то это станет "звездным часом" для Лейбористской партии, которая с 2010 г. находится в оппозиции. Еще до начала расследования британской избирательной комиссии лейбористы активнее всех требовали от властей обратить внимание на возможность вмешательства России во внутренние дела Великобритании. В отличие от консерваторов, лейбористы поддерживают сохранение членства своей страны в ЕС и более тесное партнерство с блоком. Бывший премьер-министр, лейборист Тони Блэр в свое время поднимал вопрос перехода на евро, однако эта идея не нашла поддержки в британском обществе. Теперь лейбористы могут не только рассчитывать на поддержку британских еврооптимистов, но и позиционировать себя как политическую силу, которая встала на защиту суверенитета Великобритании от российского влияния. Лейбористы будут пиариться на теме расследования вмешательства России в Brexit. По итогам последних досрочных парламентских выборов в июне 2017 г. Лейбористская партия увеличила количество мест в Палате Общин с 232 до 262, а консерваторы потеряли 13 мест.

Однако лидер Лейбористской партии Джереми Корбин придерживается неоднозначной позиции по отношению к российской агрессии в Украине. Он убеждён, что Россия вторглась в Украину в ответ на расширение НАТО. Корбин считает, что США спровоцировали агрессию России в Украине, несмотря на то, что на момент аннексии Крыма вопрос о вступлении Украины в НАТО не поднимался. Джереми Корбин поддерживает выход Великобритании из НАТО и отказ от ядерных ракет Trident. Корбин выгоден России, поскольку если бы он находился в премьерском кресле, то смог бы внести смуту в НАТО.

Возможное участие России в пропаганде Brexit - это очередной урок для Евросоюза. Европейским странам стоит ограничить или запретить вещание в своем информационном пространстве российских СМИ, проводить постоянный мониторинг соцсетей на предмет наличия подозрительных аккаунтов, которые накручивают подписчиков, пиарят лояльные России политические силы и преподносят информацию сквозь призму интересов Кремля. Великобритания и США - это не единственные примеры попыток российских СМИ и интернет-троллей оказывать влияние на политические процессы за рубежом. Российские источники поддерживали проведение референдума против ассоциации Украина-ЕС в Голландии, пиарили лидера партии евроскептиков "Национальный фронт" Марин Ле Пен в канун президентских выборов во Франции, партию "Альтернатива для Германии" в период подготовки к парламентским выборам в Германии, которые поддерживают отмену антироссийских санкций. Россия пытается манипулировать мнением европейцев и влиять на их электоральные предпочтения в своих интересах.

Кухалейшвили Георгий, 112.ua