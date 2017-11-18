Посол Украины: Спасибо белорусской земле за Михаила Жизневского 2 18.11.2017, 19:55

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Есть люди, которые готовы защищать свободу и демократию, независимо от того, где они родились.

18 ноября посол Украины в Беларуси Игорь Кизим возложил корзину живых желто-голубых цветов к памятнику белорусскому Герою Украины Михаилу Жизневскому - на кладбище в деревне Знамя Труда, под Гомелем, передает «Радыё Свабода».

На семейное кладбище посол Кизим приехал с родителями белорусского Героя Украины - Ниной и Михаилом Жизневскими. Родители положили красные розы к памятнику сыну, а руководители дипломатической миссии - большую корзину с цветами цвета украинского национального флага.

Фото: svaboda.org

«Наше государство, - сказал при этом Игорь Кизим, - помнит своих героев и никогда их не забудет. Знаете, были даже законодательные меры, чтобы присвоить белорусу Жизневскому наивысшее звание Украины. Спасибо белорусской земле, что родила такого сына, а родителям - что его воспитали. Есть люди, которые готовы защищать свободу, демократию, независимо от того, где они родились. Мы благодарны семье, что был такой человек. Мы гордимся тем, что наша украинское государство помнит своих героев не на словах, а на деле. Что бы ни случилось, мы будем всегда здесь с семьей, будем помогать, чем сможем, будем общаться, защищать то дело, за которое отдал жизнь Михаил Жизневский».

Посол Кизим ответил и на вопрос о недавнем задержании в Минске журналиста «Украинского радио» Павла Шаройко, ранее - поэта Сергея Жадана, а также о тайном исчезновении в Гомеле молодого украинца Павла Гриба:

- Мне трудно комментировать эти события. Я не понимаю, что происходит. И не потому, что я не так давно в Беларуси. Такие действия мне кажутся не совсем логичными. На высоком уровне мы договаривались о цивилизованной работе, направленной на позитивный результат.

Но есть такие моменты, когда белорусская сторона не слишком очевидно объясняет, почему так происходит. Подобное было и с Павлом Грибом, который неожиданно исчез здесь, в Гомеле. И я до сих пор не получил соответствующего ответа, имели ли отношение к этому местные власти, точнее, спецслужбы.

Случай с Павлом Шаройко был таким же неожиданным. Насколько я знаю, он ходил с другом-журналистом, который, собственно говоря, его и сдал. Надеюсь, недоразумения будут преодолены и Павел будет на свободе. Опять-таки, я не вижу логики в действиях белорусской стороны. Вопрос этот под контролем, но ясности пока нет », - сказал

Украинский посол возложил также в Гомеле цветы к памятнику Тарасу Шевченко в сквере, который носит его имя.