Белорусы хотят, чтобы «адреса БНР» украсили национальные флаги
- 18.11.2017, 20:36
Активисты предлагают установить на зданиях, которые связаны с деятельностью БНР, памятные доски и бело-красно-белые флаги.
На интернет-площадке petitions.by проходит сбор подписей под обращением в Мингорисполком и Министерство культуры Беларуси с требованием почтить память Белорусской Народной Республики накануне сотой годовщины ее провозглашения - 25 марта 2018 года, передает «Радыё Свабода».
Инициаторы предлагают установить на зданиях, которые связаны с деятельностью БНР, памятные доски и бело-красно-белые флаги (государственные флаги БНР).
Сбор подписей будет продолжаться до 12 декабря.