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Белорусы хотят, чтобы «адреса БНР» украсили национальные флаги

  • 18.11.2017, 20:36

Активисты предлагают установить на зданиях, которые связаны с деятельностью БНР, памятные доски и бело-красно-белые флаги.

На интернет-площадке petitions.by проходит сбор подписей под обращением в Мингорисполком и Министерство культуры Беларуси с требованием почтить память Белорусской Народной Республики накануне сотой годовщины ее провозглашения - 25 марта 2018 года, передает «Радыё Свабода».

Инициаторы предлагают установить на зданиях, которые связаны с деятельностью БНР, памятные доски и бело-красно-белые флаги (государственные флаги БНР).

Сбор подписей будет продолжаться до 12 декабря.


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