Cегодня Латвия отмечает 99-летие провозглашения государства 18.11.2017, 20:55

По всей Латвии прошли торжественные мероприятия, посвященные 99-летию государства.

Латвийская Республика была провозглашена 18 ноября 1918 года на заседании в Национальном театре, где в торжественной обстановке собрались члены Народного совета, пишет delfi.lv.

Руководил историческим заседанием Густав Земгалс. Делегатам был зачитан протокол заседания Народного совета от 17 ноября 1918 года, после чего под бурные аплодисменты собравшихся Земгалс объявил, что отныне суверенная власть в стране принадлежит Народному совету. Затем слово было предоставлено первому премьер-министру Латвии Карлису Улманису, который от имени временного правительства объявил об учреждении демократической республики. Его выступление присутствующие приветствовали стоя под звуки народного гимна Карлиса Бауманиса "Боже, благослови Латвию".