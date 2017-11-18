Хоккеисты «Юности» одержали вторую победу в Континентальном кубке 1 18.11.2017, 21:15

1,199

Фото: junost.org

Минчане одолели чемпиона Латвии рижский «Курбадс».

Хоккеисты минской «Юности» одержали вторую победу в полуфинальной стадии Континентального кубка. 18 ноября в датском Хернсхольме минчане одолели чемпиона Латвии рижский «Курбадс», пишет tut.by.

«Курбадс» — «Юность-Минск» — 2:4 (0:0, 1:2, 1:2)

Шайбы: 0:1 — Когалев (Развадовский, Казакевич, 31.07), 1:1 — Блукс (Валтерс, 35.47), 1:2 — Парфеевец (Туркин, Горошко, 36.33), 1:3 — Парфеевец (Шелег, Туркин, 45.24), 1:4 — Ефименко (Корсо, Туркин, 52.57, в большинстве), 2:4 — Бранцис (Е.Редлих, Реминьш, 54.45).

Броски: 22−31 (10−8, 8−17, 4−6).

Штраф: 12−6.

В первый день турнира «Юность» разгромила британский «Шеффилд» — 7:1, а датский «Рунгстед» проиграл латвийскому «Курбадсу» — 4:8.

Сегодня поздно вечером «Шеффилд» играет с «Рунгстедом».

Положение команд в группе «D»:

1. «Юность-Минск» — 6 очков (2 матча; разница шайб 11−3)

2. «Курбадс» — 3 (2; 10−8)

3. «Рунгстед» — 0 (1; 4−8)

4. «Шеффилд» — 0 (1; 1−7).

19 ноября

«Шеффилд» — «Курбадс» (16.00). «Рунгстед» — «Юность-Минск» (20.00).

В группе «Е» в итальянском Риттене 17−19 ноября сыграют французский «Гренобль», «Номад» (Астана, Казахстан), «Риттен Спорт» (Италия) и Йегешмедвек (Мишкольц, Венгрия).

По две лучшие команды каждой группы выйдут в суперфинал Континентального кубка. Он пройдет 12−14 января 2018 года, хозяином станет один из участников суперфинала.

Победитель Континентального кубка завоюет путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Из белорусских клубов наибольших успехов в Континентальном кубке добивалась минская «Юность», которая участвовала в восьми розыгрышах. Наиболее удачными оказались выступления в 2007 и 2011 годах, когда минский клуб стал обладателем трофея. В 2015 году Континентальный кубок завоевал гродненский «Неман». В 2010 и 2012 годах минская «Юность» заняла второе место. В 2004 году вторым был также «Гомель», а в 2013-м — жлобинский «Металлург».

Континентальный кубок разыгрывается с сезона-1997/1998, и нынешний розыгрыш является 21-м.

В турнире побеждали 16 клубов: словацкий «Кошице» (в 1998 году), швейцарская «Амбри-Пиотта» (1999, 2000), швейцарский «Цюрих» (2001, 2002), финский «Йокерит» (2003), словацкий «Слован» (2004), словацкий «Зволен» (2005), российская «Лада» (2006), белорусская «Юность» (2007, 2011), российский «Ак Барс» (2008), словацкий «Мартин» (2009), австрийский «Ред Булл» (2010), французский «Руан» (2012, 2016), украинский «Донбасс» (2013), норвежский «Ставангер» (2014), белорусский «Неман» (2015), британский «Ноттингем» (2017).