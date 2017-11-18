В Тихом океане появится плавучий город свободных людей 18.11.2017, 22:57

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Город на дрейфующих понтонах собирается «освободить людей от политиков» в ближайшие 10 лет.

В Тихом океане недалеко от Таити появится первая плавучая страна. За осуществление амбициозного проекта возьмется некоммерческий институт Seasteading. Город на дрейфующих понтонах собирается «освободить людей от политиков» в ближайшие 10 лет, пишет journalist.today.

Проект финансируется основателем PayPal Питером Тилем, который задался целью создать независимый народ, плавающий в международных водах и живущий по собственным законам.

Как сообщает Daily Mail, его план одобрен правительством Французской Полинезии, которая создает свободную экономическую зону, чтобы плавучая страна могла существовать по своим законам.

Крошечное государство из 118 островов отдало городу будущего 400 тыс. м² береговой линии. Стоит отметить, что правительство этой маленькой страны заинтересовано в новом проекте ради собственного выживания — из-за повышения уровня Мирового океана Французская Полинезия постепенно исчезает под водой.

«Мы искали защищенные воды. Город в открытом океане технически возможен, но экономически — возмутительно нерентабелен», — объясняет Джо Квирк, директор Seasteading. Бизнесмен надеется, что к 2050 г. в океане появятся уже тысячи таких городов, в каждом из которых будет своя система управления.

Город планируют построить по принципу мозаики: из пятиугольных платформ, устойчивых для того, что нести на себе трехэтажные здания на протяжении 100 лет.

Справка. Seasteaders — это команда биологов, инженеров, аквафермеров, медиков, экологов, финансистов и творческих людей, работающая над воплощением в жизнь идеи «Плавучей страны» — Нового мира свободных предпринимателей.