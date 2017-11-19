Правящая партия собирается сегодня отправить в отставку диктатора
- 19.11.2017, 12:35
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Решение было принято под влиянием массовых акций протеста.
Правящая партия Зимбабве встретится в воскресенье, чтобы принять вотум недоверия своему председателю диктатору Роберту Мугабе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники. По информации телеканала, это стало реакцией на вчерашние акции в поддержку действий военных в стране.
Высокопоставленный представитель местной армии подтвердил встречу.
Накануне тысячи человек вышли на улицы столицы Зимбабве с требованием отставки 93-летнего президента, который находится у власти последние 37 лет.
Несколько дней назад военные Зимбабве взяли власть в стране в свои руки, а Роберта Мугабе отправили под домашний арест. Несколько его ключевых политических союзников задержаны.
Есть информация, что сам арестованный лидер не хочет оставлять свой пост до окончания срока полномочий в августе 2018 года. По другим данным, Мугабе готов передать правление бывшему вице-президенту Эммерсону Мнангагва.
15 ноября военные в Зимбабве заблокировали дороги к правительственным зданиям и парламенту, взяли под контроль радио и телевидение и заявили о «бескровном переходе» власти в их руки. По словам военных, они хотят обезвредить всех преступников, которые находятся у президента и мешают развитию государства.