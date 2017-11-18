«Наконец он настал — день нашей свободы!» 4 18.11.2017, 13:50

2,048

(обновлено) Десятки тысяч зимбабвийцев заполнили улицы Хараре с песнями и танцами.

Он заключают в объятия солдат и выражают восторг в связи со скорым уходом в отставку президента Роберта Мугабе, который возглавлял страну на протяжении последних 37 лет.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство Рейтер, жители столицы Зимбабве не скрывали свои эмоции, когда говорили о необходимости политических и экономических изменений после двух десятилетий репрессий и лишений при правлении Мугабе.

"Это слезы радости, – сказал 34-летний Фрэнк Муциндива, который держал в руках флаг Зимбабве. – Я ждал всю свою жизнь этого дня, и наконец-то он наступил. Наконец-то мы свободны". Некоторые демонстранты держали плакаты с надписью "Нет династии Мугабе" и взмахивали кулаками в воздух в знак обретения свободы. Другие обнимали солдат, захвативших власть, с возгласами: "Спасибо! Спасибо!" Такие сцен были немыслимы даже неделю назад, отмечает Рейтер.

"Это наши лидеры сейчас", – сказал 22-летний Заин Моффат, размахивая портретами командующего армией Константина Чивенги и бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагва, увольнение которого привело к военному перевороту.

"Моя мечта – увидеть новую Зимбабве. Я знаю только этого тирана, которого зовут Мугабе, всю мою жизнь!" – сказал он. Правящая партия ЗАНУ-ПФ призвала в пятницу Мугабе уйти в отставку. Об этом сообщила основная государственная газета The Herald, что явно указывало на то, что дни 93-летнего лидера Зимбабве у власти сочтены.

Мугабе, единственный правитель Зимбабве, с момента обретения независимости от Британии в 1980 году, находится в своем роскошном жилом комплексе "Голубая крыша".