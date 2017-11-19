Синоптики: В понедельник будет до +4 градусов 1 19.11.2017, 14:22

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Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 20 ноября.

Завтра будет облачно. Преимущественно по западной половине страны пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь).

В ночные и утренние часы местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица.

Ветер прогнозируется юго-западный, умеренный, днем по западу - порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от минус 3 до плюс 2 градусов, во второй половине дня будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.