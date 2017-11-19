Минских блогеров не пустили в кафе из-за спортивной одежды 19 19.11.2017, 20:01

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Юлия Годунова

По словам сотрудников заведения, в пятницу и субботу у них соблюдается жесткий дресс-код.

— Рубрика «Антиреклама». Это «Березка». Не пустили нас, представляете? Нас не пустили, потому что мы не модные. Я им сказала: очень зря… Давайте им что-нибудь устроим.

Такие слова известная блогер Юлия Годунова говорит на видео, которое выложила в свой аккаунт в Инстраграме. Ее и еще одного топового блогера Влада Бумагу не пустили в кафе. Как выяснилось, не пустили их из-за того, что на ребятах была надеты спортивные костюмы, кроссовки, передает kp.by.

Всего за ночь в аккаунте кафе "Березка" были оставлены сотни гневных комментариев от поклонников Влада и Юли. Надо отметить, что эти блогеры очень популярны у подростков. Буквально летом Влад Бумага собрал несколько тысяч фанатов в одном из столичных торговы центров.

Фото: Инстаграм кафе "Березка"

- Ребята!!!! Не потому что не модные!!! Есть правила на пятницу и субботу!!! Мы один из самых демократичных ресторанов, но в выходные дни есть определённый дресс-код!! Давайте уважать друг друга!!! - объяснил ресторан в своем аккаунте в Инстаграм, почему не пропустили блогеров в спортивной одежде.