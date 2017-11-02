Восемь удивительных фактов о новом самом богатом человеке планеты 1 2.11.2017, 14:36

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Джефф Безос за минуту зарабатывает больше, чем среднестатистический американец за год.

Генеральный директор Amazon является обладателем состояния в размере 93,8 млрд долларов. Но Джефф Безос далеко не всегда находился на вершине успеха.

В прошлую пятницу глава Amazon Джефф Безос стал самым богатым человеком в мире по данным Bloomberg Billionaires Index. Он уже во второй раз в этом году обогнал Билла Гейтса и Уоррена Баффета, но на этот раз Безос останется на вершине дольше, чем на один день.

Рывок руководителя крупнейшего американского онлайн-ритейлера в рейтинге миллиардеров стал возможным благодаря успешному отчету Amazon по итогам третьего квартала. На этом фоне акции компании за день значительно подорожали, что молниеносно отобразилось на капитале самого Безоса. Сейчас его состояние оценивают в 93,8 млрд долларов по сравнению с 88,7 млрд долларов у Билла Гейтса. С начала года Джефф Безос стал богаче на 28,5 млрд долларов.

Кроме глобального онлайн-ритейлера, Безосу принадлежат издание The Washington Post и аэрокосмическая компания Blue Origin.

Сайт hyser.com.ua предлагает 8 удивительных фактов о Джеффе Безосе и его фантастическом состоянии.

1. За несколько часов Безос стал богаче на 6,44 млрд долларов

После того как 26 октября Amazon в отчете за третий квартал сообщила о более высокой прибыли, чем ожидалось ранее, ее акции подорожали более чем на 8%. За день каждая ценная бумага компании прибавила 79,64 доллара по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии.

В качестве главы Amazon Безос владеет примерно 81 млн ее акций. Рост котировок позволил ему всего за несколько часов заработать 6,44 млрд долларов, благодаря чему его состояние превысило 90 млрд долларов. Для сравнения, самый богатый украинец Ринат Ахметов владеет капиталом в размере 6,9 млрд долларов.

2. Безос за минуту зарабатывает больше, чем среднестатистический американец за год

В 2016 году Безос заработал 19,3 млрд долларов. Это означает, что его состояние росло примерно на 52 млн долларов в день, на более чем 2 млн долларов в час и на 36 тыс. долларов в минуту. Последний показатель сравним со средним годовым доходом американских миллениалов.

3. Когда Безос заработал первый миллиард, Уоррену Баффету принадлежало 30-миллиардное состояние

Теперь же Безос стал богаче: он владеет 93,8 млрд долларов, а легендарный инвестор – «только» 81 млрд долларов, занимая третье место в списке самых богатых людей в мире.

Джефф Безос впервые получил статус миллиардера в 1998 году, когда Amazon стала публичной. Баффет в то время был вторым богатейшим человеком США с состоянием около 30 млрд долларов. Спустя почти 20 лет Безос существенно обогнал «оракула из Омахи».

4. Безос входит в список топ-25 землевладельцев США

Согласно данным Land Report, Безос занимает 25 место среди крупнейших землевладельцев США. Его самым крупным владением является ранчо в городе Ван-Хорн, штат Техас, площадью 30 тыс. акров. Оно служит в качестве базы для частной аэрокосмической компании Безоса Blue Origin.

5. Роскошный особняк Безоса обошелся ему менее чем в 1% состояния, когда он его покупал

В 1998 году Джефф Безос приобрел особняк в Медине, штат Вашингтон, который обошелся ему в 10 млн долларов. В тот год Forbes впервые включил его в список миллиардеров с состоянием 1,6 млрд долларов. На особняк Безос потратил всего 0,625% своего капитала.

С тех пор глава Amazon вместе с женой скупил ряд объектов недвижимости вокруг своего имения, за счет чего его площадь увеличилась до 10 акров, а стоимость – до 70 млн долларов.

6. Его дом является самым большим в Вашингтоне, не считая Белого дома

В январе Безос потратил 23 млн долларов на пару помещений старого текстильного музея в элитном районе Калорама. Миллиардер хочет превратить музей с жилой площадью 27 тыс. квадратных футов в самую большую семейную резиденцию в Вашингтоне.

Соседями Безоса являются Барак Обама с женой Мишель, а также Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером.

7. Состояние Безоса почти в четыре раза больше, чем у его родного Принстонского университета

Безос стал выпускником Принстонского университета в 1986 году, получив диплом в области электрической инженерии и компьютерных наук. В марте 2017 году на балансе университета числилось 22,8 млрд долларов – примерно четвертая часть нынешнего состояния Безоса.

Впрочем, миллиардер активно помогает Лиге плюща. Например, в 2011 году Безос с женой (тоже выпускницей Принстонского университета) пожертвовал 15 млн долларов на основание центра в Принстонском институте неврологии.

8. Он может стать первым в мире триллионером

По данным Oxfam, международной сети организаций, исследующих проблему бедности, Безос в течение следующих 25 лет может стать первым в мире триллионером.

Но сперва ему нужно преодолеть еще одну важную отметку. Эксперты считают, что именно Джефф Безос станет первым в мире владельцем капитала в 100 млрд долларов.