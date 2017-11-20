Пресса Британии: Мэй выпишет ЕС щедрый чек за Brexit 1 20.11.2017, 11:59

Тереза Мэй

Фото: AP

Британия предложит ЕС более 40 миллиардов фунтов за развод.

Все ведущие британские газеты пишут, что в понедельник кабинет Терезы Мэй согласует наконец сумму, которую Великобритания готова будет предложить Евросоюзу в качестве компенсации за выход из ЕС, сообщает bbc.com.

Переговоры об условиях развода зашли в тупик из-за неуступчивости Лондона в вопросе о размере компенсации за отказ от совместных европейских обязательств после "брексита". Times пишет, что министры пойдут на попятную и выпишут чек в расчете на выход из тупика.

Если это произойдет, Мэй в пятницу передаст предложение председателю Европейского совета Дональду Туску.

По данным Financial Times, министры, выступавшие против увеличения суммы сверх уже обещанных Мэй европейцам 20 млрд фунтов, смирились с тем, что эта цифра будет как минимум удвоена.

Однако и в этом случае им предстоит серьезная торговля, поскольку счета, выставленные Евросоюзом за развод, в три раза превышают первоначальное предложение Мэй и достигают 60 млрд евро.

Если стороны не договорятся к декабрьскому саммиту стран ЕС, график выхода Великобритании будет сорван, что грозит серьезными последствиями правительству консерваторов, ослабленному провалом на летних досрочных выборах, неожиданно объявленных Мэй.

В декабре Лондон попытается убедить страны ЕС перейти ко второй фазе переговоров - начать обсуждение условий торговли после "брексита" и согласовать основные принципы взаимоотношений на переходный период после выхода Великобритании из ЕС в марте 2019 г.

Без этого риск "беспорядочного брексита" увеличивается, что угрожает исходом бизнеса, не терпящего неясности, и падением доходов казны, и без того страдающей от замедления экономического роста и ускорения инфляции.