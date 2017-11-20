Лондонские автобусы переводят на топливо из кофе 20.11.2017, 14:02

С помощью биотоплива намерены снизить уровень загрязнения воздуха.

В Лондоне знаменитые городские автобусы переводят на биодизельное топливо, которое изготовлено из кофейной гущи. Использовать биотопливо местные власти планируют с целью снизить загрязнение воздуха, пишет korrespondent.net.

Однако данный случай станет первым, когда задействовать будут кофейные отходы, которые производятся столицей в избытке.

Переработкой кофейной гущи промышленным способом занимается стартап bio-bean, который был создан предпринимателем Артуром Кеем. Компания продает свою продукцию британским компаниям, которые используют ее для отопления зданий, а также в качестве топлива для автомобилей.

Известно, что работает в стартапе крупнейший британский землевладелец, а также один из богатейших людей страны герцог Вестминстерский Хью Ричард Луис Гросвенор.