Национальный банк Вейшнории выпустил талеры 21 20.11.2017, 15:26

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Монеты украшены изображениями Лиды, Сморгони и Гродно.

Национальный банк Вейшнории 18 ноября 2017 года выпустил в обращение монеты номиналом 1 талер. Монеты выпущены в трёх вариантах, массой ~13,2-13.4 г, диаметром 32,00 мм, пишет сайт nbrv.by.

Монеты изготовлены из латуни и имеют защитно-декоративное покрытие. Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – выступающий кант по окружности. Боковая поверхность монет с насечкой.

(1 талер Вейшнории "Гродно", 1 талер Вейшнории "Лида", 1 талер Вейшнории "Сморгонь". "Вейшнория" - единый реверс для всех вариантов талера.)

Эмиссия денег осуществляется Национальным банком в целях поддержания ликвидности банковской системы Вейшнории, устойчивости денежного обращения, покупки Национальным банком свободно обращающихся на денежном рынке государственных ценных бумаг и осуществления операций на внутреннем и внешнем денежных рынках, направленных на увеличение золотовалютных резервов. Национальный банк эмитирует талер Вейшнории. Ограничение обращения талера на территории Вейшнории не допускается. Выпуск в обращение других денежных единиц на территории Вейшнории запрещен.