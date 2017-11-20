Что у белорусов в холодильнике? 4 20.11.2017, 21:20

3,779

Личные истории о еде и запасах: кто сидит на хлебе и воде, а кто любит королевские креветки.

Новый опрос vgr.by — неожиданные звонки читателям по самым разным поводам и темам. Ведь нам важно, что вы думаете, как живёте. К тому же есть в доме места, вокруг которых крутится мир. Итак, что у вас в холодильнике, узнали мы у горожан.

Александр и Ирина Сильванович, семья художников

— Тебя какая полка интересует, верхняя или средняя? — спросил Саша, ведь за продукты в доме в основном отвечает он.

Меня интересовало всё!

— Наверху мы храним мясные продукты. Всегда есть запас. Например, сейчас там лежат куриные окорочка и брестская колбаса (её купили специально для поездки на выставку. — Прим. ред.). Ещё «доходит» сало. Я покупаю сырую грудинку с прослойками, солю, перчу, натираю чесноком. Три дня она лежит на обычной полке в холодильнике, один день — в морозильной камере. Затем снова можно вернуть на полку. Чуть ниже — сыры (слава богу, у нас научились хорошо делать твёрдые сорта). Там же йогурты, сметана — тоже белорусские. Далее суп из лука-порея по рецепту российского модельера Александра Васильева. Очень полезный, говорят, даже от желтухи лечит. Мы сделали бульон из шей индюшек (по рецепту — из курицы) с лавровым листом, перцем, репчатым луком. В готовый бульон добавляются крупно порезанные латук (много, не жалейте), картофель, морковку, немного корневого сельдерея. Варим 10 минут. Удивительно, но латук придаёт сладковатый пикантный вкус… Возвращаемся к холодильнику. Мы редко готовим холодец, но сегодня — да, он в холодильнике есть, из того же бульона в основе (поделили его пополам). Внизу овощи: «бурачки», сельдерей, петрушка (зелень ещё можно купить). В дверке набор: молоко, бифитат, чуть выше яйца, хрен, горчица. Есть и «фишка». Сколько ни говори маме: не нужно хранить лекарства в холодильнике, она твёрдо уверена, что это необходимо. Так что есть ящичек, где лежат таблетки. Ещё держим в холоде плоды «ручного труда»: лечо, варенье из яблок антоновки. А солёные огурцы и баночку имбиря купили в гипермаркете «Корона», вкусно и дешевле, чем на рынке.

Лолита, студентка:

— Мой холодильник в основном пополняется тем, что передают родители. Сейчас это две банки маринованных грибов, две банки варенья, какой-то овощной салат. Ещё стоит баночка с мёдом (я его очень люблю, поэтому в ней почти ничего не осталось). Грибы собираем и закатываем сами, мёд покупаем у знакомых. Дома у родителей беру сало, которое лежит в пакете, а также овощи: капусту, морковку, укроп, лук и чеснок. Уже несколько месяцев хранится кабачок — нет времени его приготовить. Капусту обычно тушу с мясом. Ещё в холодильнике имбирь, который по кусочкам иногда добавляю в чай. Недавно мама передала целого гуся. Запекла его в духовке и потихоньку съедаю. Думаю, на неделю хватит. Стоят брусничный соус и уксус. Даже не помню, где и когда это покупала. Всегда держу молоко, овсянку и творог. Эти продукты из магазина рядом с домом. Курицу, крупы и макароны беру в гипермаркетах. Домашние куриные яйца покупаю у знакомого — так дешевле, да и яйца вкуснее.

Юлия, мама в декретном отпуске, ребёнку 1,7 года:

— Сейчас в холодильнике кастрюля с борщом и контейнер с макаронами по-флотски. Почти всегда есть овощи и фрукты: морковь, кабачок, помидоры, капуста, шампиньоны, хурма, яблоки и бананы. Мы стараемся в холодное время года кушать больше клетчатки, да и натуральные витамины не помешают. Из мясного кусочек сырокопчёной колбасы, «варёнка» (это для нас, родителей) и свиная вырезка для ребёнка-аллергика — ему нельзя говядину. Вдобавок для перекусов есть сыр «с большими дырками», который очень любим. В дверце хранятся яйца для лёгкого ужина или выпечки, минеральная вода и сок. Для профилактики простудных заболеваний припасена баночка мёда. Очень любим в дополнение к гарниру открыть баночку лечо или маринованных огурцов, которые заготовили наши бабушки. В морозильной камере хранится свинина для ребёнка, расфасованная по пакетикам, чтобы удобнее готовить. Отдельно фарш и мясо для нас, родителей. Есть «дежурная» пачка пельменей и много замороженных овощей. В магазине бываем практически каждый день, покупаем хлеб, воду. Остальное стараемся закупать раз в неделю.

Андрей Веленто, директор кафе Go-Go Pizza:

— Продукты покупаем, когда они кончаются, — примерно раз в три дня. Особое внимание уделяем тому, чтобы были всегда свежие молочные продукты и фрукты с овощами. У нас в семье любят морепродукты — королевские креветки, кальмары или мидии. Предпочитаем покупать их замороженными.

У владельца одной из самых популярных гродненских пиццерий в холодильнике оказался довольно обычный набор продуктов: молоко, кефир, творог, яйца, овощи, фрукты, консервации и мёд. В морозилке — мясо, рыба, овощи и ягоды, фарш, морепродукты и мороженое. Это на Андрея, его супругу и двух детей. В семье Веленто холодильник не служит аптечкой — лекарства хранят в шкафу. То же самое и с алкоголем — при необходимости оставляют в холоде на несколько часов, а вообще он стоит в баре.

Людмила Ракевич, инспектор отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД облисполкома:

— Сейчас в холодильнике — минимальный набор продуктов, остался с прошлых выходных, так как неделю не была дома (ездила на учёбу в Минск) и сходить в магазин ещё не успела. Поскольку живу одна, продуктов в холодильнике немного. Но всегда есть твёрдый сыр, из овощей огурцы и помидоры, обязательно лимон, руккола. В дверце — апельсиновый сок и яйца, чтобы приготовить что-нибудь на скорую руку, например омлет. На отдельной полке — яблоки, мой самый любимый фрукт. В морозильнике — курица и спаржевая фасоль. Обожаю мидии, они часто есть в моем холодильнике. Вообще люблю более лёгкую еду, поэтому утром делаю овсянку. Дома ужинаю редко, поэтому для себя обычно готовлю быстро, а вкусностями балую гостей.