Претендующий на чемпионство «Шахтер» извинился за «неоправданные ожидания» 1 20.11.2017, 21:34

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Перед последним туром «горняки» занимают третье место в турнирной таблице и сохраняют шансы занять первое.

Пресс-служба солигорского "Шахтера" за тур до окончания чемпионата Беларуси в клубной твиттере извинилась перед болельщиками за "неоправданные ожидания", передает pressball.by.

"Завершился футбольный сезон в Солигорске. Друзья, выражаем каждому огромное спасибо, что были с нами. Жаль, что не вышло оправдать все ваши ожидания. Силен не тот кто не падает, а кто упав сумел подняться. Нам остаётся только работать. Вы — лучшие. Помните об этом", — гласит сообщение.

Перед последним туром "горняки" занимают 3-е место в турнирной таблице и сохраняют шансы занять 1-е.

В воскресенье, 26 ноября "Шахтер" играет в Гродно с "Неманом", БАТЭ будет гостить в Городее, а еще один претендент на "золото" — минское "Динамо" играет в Витебске.