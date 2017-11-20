Претендующий на чемпионство «Шахтер» извинился за «неоправданные ожидания»1
- 20.11.2017, 21:34
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Перед последним туром «горняки» занимают третье место в турнирной таблице и сохраняют шансы занять первое.
Пресс-служба солигорского "Шахтера" за тур до окончания чемпионата Беларуси в клубной твиттере извинилась перед болельщиками за "неоправданные ожидания", передает pressball.by.
"Завершился футбольный сезон в Солигорске. Друзья, выражаем каждому огромное спасибо, что были с нами. Жаль, что не вышло оправдать все ваши ожидания. Силен не тот кто не падает, а кто упав сумел подняться. Нам остаётся только работать. Вы — лучшие. Помните об этом", — гласит сообщение.
Перед последним туром "горняки" занимают 3-е место в турнирной таблице и сохраняют шансы занять 1-е.
В воскресенье, 26 ноября "Шахтер" играет в Гродно с "Неманом", БАТЭ будет гостить в Городее, а еще один претендент на "золото" — минское "Динамо" играет в Витебске.
Завершился футбольный сезон в Солигорске. Друзья, выражаем каждому огромное спасибо, что были с нами. Жаль, что не вышло оправдать все ваши ожидания. Силён не тот кто не падает, а кто упав сумел подняться. Нам остаётся только работать. Вы – лучшие. Помните об этом. ⚒ #fcss1961 pic.twitter.com/EMZQ3Zznqk— ФК Шахтер Солигорск (@fcshakhterby) 20 ноября 2017 г.