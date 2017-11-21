10 дешевых смартфонов, очень похожих на iPhone X 5 21.11.2017, 9:30

4,875

Что делать, если хочешь последнюю модель айфона, а денег не хватает.

Все эти смартфоны не могут полностью заменить iPhone X для гаджетомана: простые, функциональные, удобные. Но если FaceID или платформа не принципиальны — можно сэкономить, выбрав из нашего списка. Проверено: каждый из них стоит своих денег, пишет iphones.ru.

10. Самый дешевый LEAGOO KIICAA MIX

Самый дешевый безрамочный смартфон, который только можно найти в продаже. Дешевле не бывает даже бывших в употреблении или разбитых. Несмотря на это, телефон очень неплох: компактный, удобный, с отличным 5,5-дюймовым FullHD-экраном производства Sharp. Посредственный процессор и камеры оправданы — взгляните на цену. Что вообще можно просить за 6 тысяч? Работает? Уже отлично! А он еще и компактный.

9. «Сяоми-клон»: Vernee Mix 2

Этот смартфон покажется знакомым всем любителям китайских аппаратов — с аналогичным вы встретитесь в самом конце статьи. Однако, дешевый Vernee предлагает баланс характеристик и приятную цену — он в 3 раза дешевле Xiaomi Mix! Внутри приличная по меркам 2017 года начинка: 6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2160 x 1080 (Quad HD), бюджетная платформа Helio P25, 4 ГБ оперативной и 64 постоянной памяти, неплохая двойная камера и Android 7.0.

8. Удачная копия: VKworld S8

Клон Samsung S8 за приемлемый прайс. Компания успела зарекомендовать себя как производитель достаточно годных бюджетников, поэтому их S8 получился добротным смартом. Экономия почти не ощущается: 6-дюймовый оригинальный Quad HD экран LG, память и батарея Samsung, двойная камера терпимого качества. Подкачал только процессор — как у большей части таких китайцев, в VKworld используется слабый MediaTek. Тем не менее, суммарно выходит неплохая альтернатива дешевым «сяоми».

7. Рабочая лошадка: Elephone S8

Еще один Mix-смартфон: на этот раз с 6-дюймовым безрамочным дисплеем формата 18 : 9 с разрешением Quad HD. Чтобы обойти конкурентов, Elephone использовали производительный энергоэффективный процессор Helio X25, снабдив аппарат внушительным аккумулятором 5 100 мА·ч. Модную двойную камеру делать не стали — вместо нее один качественный “глазок”. Кстати, у этого S8 стильный стеклянный корпус на металлической раме: закругленные края и феншуй.

6. Главный китайский безрамочник: OPPO F5

В новом OPPO F5 есть: крутая селфи-камера на 20 МП с 1/2,8-дюймовым сенсором и неплохая основная; функция распознавания лиц; 6-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 без выступов; куча функций для снижения усталости глаз; металлический корпус толщиной 7,5 миллиметров с тончайшими антеннами поверх. Процессор отстает — используется MediaTek Helio P23 (MT6763T). Зато есть и 2 симкарты, и отдельный слот для MicroSD.

OPPO пока не продает свои смартфоны за пределами Азии, и предлагает англо-китайские прошивки. Рискнувшие купить OPPO/Vivo обходятся без перевода (в Android системный язык не является языком приложений и не влияет на язык клавиатуры).

5. Тот, с кого все началось: Sharp Aquos S2

Именно на счету Sharp первый серийный безрамочный смартфон. Традиция продолжается. Более того, в отличие от ранних моделей, Sharp Aquos 2 можно приобрести даже в России. Этот довольно дешевый по сравнению даже с iPhone 7 легко обставляет по техническим характеристикам многие флагманские аппараты. Чего стоит только 5,5-дюймовый экран с разрешением 4К! Он занимает 87,5% лицевой панели, поэтому смартфон вписывается в габариты 5-дюймового аппарата — или классического iPhone SE.

4. «Обычный» рекордсмен: Nubia Z17S

На один iPhone X можно купить 4 таких ZTE. Между тем, текущий флагман Nubia предлагает не только крутой лаконичный дизайн, но и минимальные боковые рамки. Фактические замеры говорят, что от изображения до воздуха расстояние меньше, чем у Xiaomi Mix и iPhone X. При стандартной-то компоновке! Впрочем, есть что предложить: современный процессор Snapdragon 835, отличная камера (почти Samsung — и куда лучше разнообразных Xiaomi/Meizu), и даже неплохой аудиочип. Дополнительное преимущество — экран с диагональю 5,2 дюйма.

3. Первый средь равных: Xiaomi Mi Mix

Первое поколение безрамочных смартфонов Xiaomi все еще продается в китайских магазинах. Отсутствие рамок и куча инновационных решений сводят на нет реальную пользу аппарата: стильный, модный — но легко бьется и все еще сырой. Тихий динамик и никакая камера — плата за огромный 6,4-дюймовый экран, занимающий 84% фронтальной панели. Тем не менее, именно Mi Mix стал родоначальником всех приведенных в статье однообразных китайских поделок.

2. Обновленный: Xiaomi Mi Mix 2

Xiaomi нахлебалась бед с безрамочными смартфонами. Поэтому в новом Mi Mix 2 рамки есть, а экран стал меньше. Как пользователь этих моделей, скажу честно — хорошо, что рамки есть, а экран уменьшился до 6 дюймов и получил соотношение сторон 18 : 9 (читайте наш обзор). Полезная площадь экрана — 93% лицевой панели. За стиль приходится платить: нет разговорного динамика, разъема 3,5 мм. Дополняет картину неожиданно посредственная камера на Sony IMX386 с оптической стабилизацией. Зато смартфон в 2,5 раза дешевле iPhone X.

1. Сплошной экран: LG G6

Корейский «околофлагман» получил безрамочный экран до того, как они полезли из всех щелей. И он куда круче, чем можно представить: 5,7 дюймов, Quad HD, поддержка HDR10, соотношение сторон 18 : 9 присутствует. Правда, матрица IPS, поэтому фактически рамки все же есть. Есть даже функция распознавания лиц. Уверены, что она нужна?