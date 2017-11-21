Владимир Фесенко: Лукашенко не является самостоятельным игроком 21.11.2017, 16:32

Развитие событий в обострении отношений между Беларусью и Украиной сложно предсказать.

Об этом сайту Сharter97.org заявил глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко, комментируя ситуацию с обвинением в шпионаже украинского журналиста Павла Шаройко и взаимной высылкой дипломатов между Украиной и Беларусью:

- Это проявление «шпионской войны». Возможно, свою руку здесь приложили российские спецслужбы. За последние полгода это уже третий инцидент с задержанием украинских граждан на территории Беларуси. Это не может не сказываться на отношениях между Киевом и Минском.

Если с военными учениями «Запад-2017» было понятно, что это правила игры между Москвой и Минском, то эти «шпионские скандалы» оставляют вопросы.

У меня такое чувство, что либо Лукашенко не полностью не контролирует спецслужбы, либо Россия пытается вмешаться в ситуацию.

Взаимная высылка дипломатов - это классический, предсказуемый шаг. В этой ситуации сложно предсказать развитие событий, так как Лукашенко не является самостоятельным игроком.

17 ноября глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали журналиста «Українського радіо» Павла Шаройко. Вчера стало известно о задержании директора украинского ПАО «Завод утяжелителей» Александра Скибы, приехавшего в командировку на Минский тракторный завод.

20 ноября советника украинского посольства в Беларуси Игоря Скворцова объявили персоной нон грата.

21 ноября украинские власти, руководствуясь принципом взаимности, выслали белорусского дипломата из страны