Российские танки пересекли границу Украины 1 22.11.2017, 8:29

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Фото: Reuters

Петр Порошенко созвал Военный кабинет СНБО.

Из-за обострения ситуации в оккупированном боевиками Луганске президент Украины Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

В ходе заседания Порошенко заслушал доклад о событиях от присутствующих руководителей силовых ведомств, "в частности, относительно незаконного пересечения российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области, а также учащения случаев провокаций со стороны боевиков".

"В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников украинские Вооруженные силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", – заявил украинский президент.

Он поручил украинскому представителю в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон активизировать взаимодействие со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ "для информирования наших западных союзников".

21 ноября группа неизвестных в военной форме без знаков отличия захватила центр Луганска, включая административные здания.

По данным "Новой газеты", 20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий отправил в отставку "министра внутренних дел" Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу.

Сам Плотницкий заявил, что руководство "МВД ЛНР" является нелегитимным, а Корнет отстранен.

В Луганске отключили телевидение и мобильную связь. По словам очевидцев, вооруженные люди с белыми повязками на рукавах заняли Луганскую телерадиокомпанию.

Блогер Денис Казанский сообщил, что в Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные.

В "ДНР" отрицают участие своих воинских формирований в конфликте в Луганске. Однако "Новая газета" написала, что в Луганск со стороны Донецка вошла колонна из нескольких десятков "Уралов" с военными.

Издание РБК сегодня сообщило, что в конфликте Плотницкого и Корнета Кремль занял сторону последнего.