Российские танки пересекли границу Украины

Российские танки пересекли границу Украины1
- 22.11.2017, 8:29
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Петр Порошенко созвал Военный кабинет СНБО.
Из-за обострения ситуации в оккупированном боевиками Луганске президент Украины Петр Порошенко созвал внеочередное заседание Военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.
В ходе заседания Порошенко заслушал доклад о событиях от присутствующих руководителей силовых ведомств, "в частности, относительно незаконного пересечения российскими танками украинской границы в Краснодонском районе Луганской области, а также учащения случаев провокаций со стороны боевиков".
"В связи с увеличением количества российских военных, а также активизацией наемников украинские Вооруженные силы готовы к любому развитию событий для обеспечения безопасности мирного населения", – заявил украинский президент.
Он поручил украинскому представителю в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон активизировать взаимодействие со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ "для информирования наших западных союзников".
21 ноября группа неизвестных в военной форме без знаков отличия захватила центр Луганска, включая административные здания.
По данным "Новой газеты", 20 ноября главарь "ЛНР" Игорь Плотницкий отправил в отставку "министра внутренних дел" Игоря Корнета, однако тот отказался подчиняться этому приказу.
Сам Плотницкий заявил, что руководство "МВД ЛНР" является нелегитимным, а Корнет отстранен.
В Луганске отключили телевидение и мобильную связь. По словам очевидцев, вооруженные люди с белыми повязками на рукавах заняли Луганскую телерадиокомпанию.
Блогер Денис Казанский сообщил, что в Луганск введены формирования боевиков "ДНР" и российские военные.
В "ДНР" отрицают участие своих воинских формирований в конфликте в Луганске. Однако "Новая газета" написала, что в Луганск со стороны Донецка вошла колонна из нескольких десятков "Уралов" с военными.
Издание РБК сегодня сообщило, что в конфликте Плотницкого и Корнета Кремль занял сторону последнего.