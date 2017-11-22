Мелитина Станюта станцевала в Испании под песню Naviband
- 22.11.2017, 9:21
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Белоруска выступила на лучшем гимнастическим шоу Испании.
Белорусская гимнастка Мелитина Станюта выступила на лучшем гимнастическим шоу в Испании Euscalgym под белорусскую народную песню «Рэчанька» в исполнении белорусских представителей на Евровидении-2017 группы Naviband. Об этом она написала в «Инстаграме».
«После таких дней как вчерашнее выступление на лучшем гимнастическим шоу в Испании Euscalgym убеждаюсь, что я счастливый человек. Счастье видеть и чувствовать эту безграничную любовь с трибун от испанских фанатов, которых было 8000!.
Хочу поблагодарить организаторов этого шоу, что я имею честь выступать с самого первого в истории этого шоу, в 2007 году до вчерашнего дня! Новое гала шоу готовилась очень тщательно и не без помощи талантливых людей.
Еще летом на концерте в Ратуше я услышала традиционную белорусскую песню "Рэчанька", которую спели Naviband, тогда точно поняла, что недостатка вдохновения при составлении танца не будет. Спасибо, Naviband, за запись этой волшебной музыки, - написала Мелитина Станюта в «Инстаграме».