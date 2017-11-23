Фотофакт: В Минске «заплакал» памятник Мицкевичу 4 23.11.2017, 8:33

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Памятник Адаму Мицкевичу в Минске стал объектом артистического вандализма.

Как минимум с понедельника памятник выглядит именно так, сообщила в своем фейсбук-аккаунте минчанка Ванда Голубовская.

Памятник, установленный по инициативе диаспоры в 2003 году на улице Городской Вал в центре города, до сих пор никогда не был объектом атак городских арт-перформеров.

Минчанка, которая разместила фото памятника, сообщила, что уже связывалась с городскими властями с просьбой привести монумент в нормальное состояние.