Фотофакт: В Минске «заплакал» памятник Мицкевичу

Фотофакт: В Минске «заплакал» памятник Мицкевичу4
- 23.11.2017, 8:33
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Памятник Адаму Мицкевичу в Минске стал объектом артистического вандализма.
Как минимум с понедельника памятник выглядит именно так, сообщила в своем фейсбук-аккаунте минчанка Ванда Голубовская.
Памятник, установленный по инициативе диаспоры в 2003 году на улице Городской Вал в центре города, до сих пор никогда не был объектом атак городских арт-перформеров.
Минчанка, которая разместила фото памятника, сообщила, что уже связывалась с городскими властями с просьбой привести монумент в нормальное состояние.