Как на рынке в Малиновке оказались залоговые автомобили из России по низким ценам 23.11.2017, 13:26

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«Разводилы» подставляют не только покупателей своих автомобилей, но и своих коллег.

Казалось, бум новых автомобилей из России давно прошел – рубль стабилизировался, цены у дилеров выравнялись, утильсбор подорожал. Поэтому на рынках такие машины уже почти исчезли, но недавно в Малиновке появились снова. Мы проверили vin-номера некоторых из них – и очень удивились, пишет сайт abw.by.

В воскресенье журналисты отправился снимать наш традиционный репортаж с авторынка "Малиновка", никаких мыслей о расследовании или каких-либо сенсациях не было и в помине. Спрос на подержанные машины на рынке в последнее время немного оживился, пригоняют их из Европы, России и США. Что в этом сенсационного?

Но приезжаю и вижу новые автомобили из России. В самом центре рынка. Машин 15, не меньше. Что они тут делают? Причем цены весьма привлекательны.

"Кредитные везут, с НДС мутят. Но некоторые чистые. Сейчас много машин гипермаркеты разыграл. Люди выигрывают и продают на пару тысяч дешевле"

Вначале эти машины обхожу стороной, пытаюсь разговорить других продавцов. Настроение у многих отличное – продажи идут, все хорошо, все на позитиве и разговорчивые.

- А откуда новые машины на рынке? Цены же у наших дилеров и российских более-менее одинаковые, утильсбор дорогой, какой смысл гнать?

- Ввозят их сюда как-то по кривым схемам, - говорит на вид опытный торговец подержанными машинами. – Кредитные везут, с НДС мутят. Но некоторые "чистые". Сейчас много машин гипермаркеты у нас разыграли. Люди выигрывают и продают.

Интересная информация. Нашел еще двух завсегдатаев рынка, спросил. В ответ – смех: "А вы их vin-номера проверьте! Все станет понятно. Опять начинается какой-то развод. Но этот бизнес явно долго не протянет".

Иду по рядам дальше. Под видом покупателя выражаю крайнюю заинтересованность одной из машин, между делом спрашиваю про дешевые новые авто у конкурентов.

- Я вам сейчас расскажу эту схему. Покупается машина в России в кредит с небольшим взносом. Естественно, кредит никто оплачивать не собирается. Автомобиль приезжает сюда, ставится на учет в нашей ГАИ, а потом снимается. Платится утильбор. Товар на белорусских "транзитах" выставляется на рынке. Какими проблемами это обернется новому владельцу, можете себе представить. Самые продвинутые еще несколько месяцев выплачивают кредит, но потом перестают.

Вот так дела. Давно такого не было! Казалось бы, должна сработать профессиональная солидарность продавцов на рынке, но все недобросовестных перегонщиков сдают открыто. А все потому, что "разводилы" подставляют не только покупателей своих автомобилей, но и своих коллег. Никому из честных продавцов не нужно, чтобы клиенты боялись идти на рынок и покупать их машины. И тем более, чтобы торговая площадка была под неусыпным контролем тех или иных госорганов.

Что ж, иду "покупать" подозрительный новый автомобиль из России.

Hyundai Creta, новая, цвет синий. 1,6-литровый мотор, "автомат", полный привод. Комплектация Travel Advance плюс многочисленные "допы". Цена – 18.950 долларов. У нас такая машина стоит на две тысячи больше без "допов" и пакета Advance с круиз-контролем. И даже в России у официального дилера она на 1700 долларов дороже! Спрашиваем у продавца, что за дела.

"Дилеры наши цену ломят. Но не думайте, сами в России вы так дешево не купите, - отвечает. – Мы взяли у российского дилера оптом с большой скидкой, завезли машины автовозом. Вот и продаем".

Человек понял, что я просто интересуюсь, и потерял ко мне интерес. Беру телефон, быстро фотографирую машину и ухожу. Тут краем глаза вижу, как один из "перекупов" бежит к человеку, который сидит в другой новой машине, и частично слышу фразу "Он ее снял!". Волнуются ребята.

Посмотрим, каким таким оптом они взяли эти машины. Жду, пока все уедут с рынка, чтобы снять указанные под лобовым стеклом vin-номера еще нескольких экземпляров . Уже почти стемнело, но в будке возле Creta и других машин все равно оставался человек. Снимать одному, если честно, было не комфортно. По легендам из 90-х, в лесу возле рынка много людей в земле лежит.

Но вот vin добыт, вбиваем с коллегами его в базы. Проверяем по всем доступным бесплатным сервисам.

Та-дам! Машина в залоге у российского банка "Совкомбанк". В кредит ее взял некто Шерин Спартак Викторович.

Находим эту же машину на автомобильных сайтах. Телефоны под лобовым стеклом и в объявлениях о продаже одинаковые. Поставлена на белорусский учет и снята с него. Утилизационный сбор оплачен.

Телефонный разговор мы записали, можете послушать. "Не читайте заказные дилерские статьи", говорит. Ага, зато покупайте "кредитные" машины на рынке.

Чуть поодаль от основной массы новых автомобилей из России стоят новые Hyundai Creta и KIA Rio.

Серая Creta в комплектации чуть проще Limited Edition. 1,6 бензин, "автомат", цена – 17.900 долларов.

Ничего себе шустрые ребята! Залог зарегистрирован 14 ноября в том же банке на некого Горбунова Юрия Спартаковича. И уже 19 ноября машина стоит на рынке в Беларуси.

Один – Спартак, второй – Спартакович. Спартаковцы какие-то.

Синий KIA Rio в максимальной комплектации Premium. 1,6 бензин, "автомат", цена – 15.500 долларов. У нас такая машина стоит 16.900 долларов, в России у официального дилера – 16.719 долларов без скидок и 15.893 с учетом специальных предложений. То есть эта машина даже с учетом пригона и максимальных скидок дилера стоит дешевле, чем в России. На major-auto такой вариант стоит 16.730 без скидок. Минимальное предложение – 14.229 долларов. Но это если воспользоваться услугами лизинга, трейд-ин и утилизации сразу вместе.

Тоже "кредитная" машина. Залог зарегистрирован 19 сентября на Шукюрова Ашрафа Назима в том же "Совкомбанке".

Телефоны в объявлениях этих двух машин разные, но заполнял их явно один человек, судя по почерку. И стоят эти две рядом.

Недалеко расположились новые Volkswagen B8 и Hyundai Creta. Номерные планки белорусских дилеров.

Под лобовым стеклом Creta написано, что она от официального дилера РБ. Volkswagen проверить не удалось, потому что vin-номера под лобовым стеклом нет, а вот Сretа "пробили" на предмет залога. Чистая.

Позже съездили к дилеру Hyundai, те проверили ее по базе – машина была действительно белорусская и, вероятнее всего, разыграна в гипермаркете. Такие розыгрыши проходят каждые две недели. Стоит дешевле, чем у дилера. В общем, на этот раз без криминала.

А вот целый ряд с новыми автомобилями. Эти машины, судя по всему, охраняет человек из вагончика с надписью "Страхование. Счет-справка". Мы приехали утром в понедельник, никого на рынке не было, но человек в будке был. Ходил возле машин. В основном здесь выставлены Tucson, но есть Solaris, Sportage, Skoda Octavia. Стоят дешевле, чем у дилера.

Сфотографировали "вины" нескольких Tucson и одного Sportage. Пробиваем по базам – все чисто.

Но вопрос ценообразования этих машин так и остался нераскрытым. К примеру, у нашего дилера Tuscon c 2-литровым мотором, "автоматом" и полным приводом в комплектации Comfort стоит 29.450 долларов. У официального дилера в России (за счет российской сборки) – 27.380 долларов. Минимальная цена на "Рольфе" (российская дилерская группа - Прим. ред.) с учетом всех предложений (trade-in, кредит, КАСКО/ОСАГО, установка дополнительного оборудования) – 24.660. А на нашем рынке, пожалуйста, – 23.900 долларов… Еще и торг.

Рядом стоит машина в такой же комплектации, но за 25.200 и с кожаным салоном.

Пообщались с человеком из будки. Машины из России, поставлены на белорусский учет и сняты с него, утильсбор оплачен. По словам собеседника, белорусский дилер "жадничает", поэтому варианты, выставленные на продажу, стоят на несколько тысяч дешевле. В процессе разговора, показывая машины, сказал, что у одного из Tucson они перешили салон в перфорированную кожу. Заглянули – действительно перешит.

В общем, не пойман – не вор. Верить ли таким объяснениям, пусть каждый решает сам.

"По нашим предварительным данным, это какая-то очень мощная мошенническая схема, после вашего письма служба безопасности нашего банка начала с ней разбираться"

В общем, в тот день на рынке мы зафиксировали как минимум три машины – две Creta и один Rio - 100% проблемные.

Что скажет "Совкомбанк", который выдавал кредит на эти машины?

"Действительно, эти три автомобиля, судя по высланным вами номерам кузова, находятся у нас в залоге, - говорит представитель "Совкомбанка". - По нашим предварительным данным, это какая-то мошенническая схема, после вашего письма наша служба безопасности начала с ней разбираться. Судя по всему, машина берется в кредит с минимальным платежом и сразу отправляется на продажу к вам. На служебную проверку уйдет не один день – будем смотреть, кто выдал, когда, кому, как оценивали заемщиков, почему залоговый ПТС оказался у мошенников или они используют поддельный. Много вопросов. Потенциальные белорусские покупатели должны понимать, что залоговые автомобили (если они будут проданы) будут взыскиваться банком у новых владельцев в судебном порядке".

В общем, российский банк взялся за работу. Мы же пока пообщаемся с нашим дилером.

"Сейчас массового потока новых автомобилей из России действительно нет, поскольку уровень цен выровнялся. Добавим сюда пригон и утильсбор – возникает вопрос о целесообразности привоза новых машины в Беларусь, - говорит начальник отдела продаж "Хёндэ АвтоГрад" Руслан Плясунков. – Что касается дешевых автомобилей на рынке, то бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Вот как описанная схема работает: автомобиль покупается в кредит либо лизинг, как правило, оригинал ПТС в таком случае будет находится у банка либо лизинговой компании.

Но владелец заявляет в ГИБДД об утере – и получает дубликат. Машина пригоняется в Беларусь, ставится и снимается с учета без проблем. Обмен информацией происходит не оперативно. Но когда прекращаются выплаты, банк или лизинговая компания объявляет автомобиль в розыск. Честный покупатель купит такую машину, захочет ее через год продать, но уже не сможет снять с учета, потому что в МРЭО придет информация из России о розыске. Как правило, такие машины не забирают у добросовестных покупателей, но все зависит от того, как далеко решит пойти банк или лизинговая компания. Все может быть, ведь такой автомобиль является залогом, то есть обеспечением выплаты полученных в кредит денег. У нас был клиент, купил ix35 в России, а обслуживал машину у нас. Через год решил продать и не смог снять с учета, поскольку автомобиль оказался в залоге у российского банка".

Рассуждаем дальше. Согласно белорусским нормам, б/у автомобили из России (а новые машины, купленные в кредит физическим лицом, несмотря даже на их "нулевой" пробег, именно таковыми в глазах закона и считаются) при постановке на учет должны пройти проверку. В отношении их в обязательном порядке направляется запрос по месту последней регистрации в России, поэтому какое-то время снять с учета такой автомобиль не получится.

А тут не только получилось, но и никаких промедлений не возникло!

В МРЭО ГАИ нам сказали, что пока машина не находится в розыске, снимать и ставить ее на учет можно без проблем. Но как только поступит информация из банка, тогда на такой автомобиль будут наложены ограничения.

"Мне предлагали в Питере перегнать в Беларусь кредитные машины, но отказался. Хотя на квартиру в Минске так можно было бы заработать за полгода"

- В России такой бизнес очень развит, - рассказывает герой наших прежних материалов, бывший перегонщик российских машин. – Продают или "тотальные" авто от страховых, или кредитные. Мне предлагали выгнать машины, которые были взяты в кредит. Цены уже не помню, но маржа выходила очень приличная. Причем выгодно такими схемами крутить именно с дорогими авто от 20 тысяч долларов. Наши "перекупы" просто задешево выкупают машины, которые российские мошенники взяли в кредит. Ясно, что в таком "бизнесе" риски крайне высоки, да и как потом быть со своей совестью – не понятно. Естественно, отказался от такой авантюры. Хотя на квартиру в Минске можно было бы заработать за полгода.

В общем, как минимум тремя машинами на авторынке "Малиновка", которые в любой момент может купить обычный белорусский покупатель, явно надо заниматься уже компетентным органам.

Мы же советуем покупателям максимально проверять, проверять и еще раз проверять автомобиль из России перед покупкой на рынке. Даже несмотря на то, что он был поставлен на учет и снят с учета в нашем ГАИ. Ведь такая "дешевизна" может обойтись втридорога.