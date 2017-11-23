В Польше вводят новые правила трудоустройства для иностранцев 23.11.2017, 13:38

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Новые правила вступят в силу уже с января следующего года.

В январе следующего года вступают в силу новые правила трудоустройства иностранцев в Польше. Согласно изменениям, заявление о намерении трудоустроить иностранца, которое сейчас выдается работодателю бесплатно, будет заменено платным разрешениям на сезонные работы (около 7 евро). Об этом «Радио Польша» сообщила директор Управления по вопросам труда в городе Груец Мажанна Скочек.

По ее словам, разрешения на сезонные работы будут охватывать следующие отрасли: полеводство, садоводство, туристическую и гастрономическую.

«Эти разрешения будут двух видов: предусматривающий два этапа предоставления разрешений для иностранцев, которые находятся за границами Польши, и один этап – для иностранцев, которые уже находятся на территории Польши и имеют разрешение на легальное пребывание», - отметила она.

В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет обязан подать заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы. На основании этого документа иностранец сможет открыть визу в Польшу. Владельцы биометрических паспортов смогут въезжать с таким разрешением в Польшу без необходимости открытия визы. Работодатель будет обязан зарегистрировать иностранного работника в управлении труда.

Разрешения на сезонные работы для 6 стран будут выдаваться без проведения анализа рынков труда, то есть способности удовлетворять кадровые потребности. Кроме того, документ позволит работать иностранцу на территории Польши 9 месяцев в году, а не 6, как это было ранее. Разрешение на сезонные работы может быть выдано на 3 года.