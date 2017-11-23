Бюджет 2018: На что пойдут народные деньги 4 Борис Желиба

23.11.2017, 15:42

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Борис Желиба

Наибольшую сумму денежных средств предусмотрено выделить в распоряжение Министерства обороны.

Надо понимать, что бюджет на 2018 год еще должен обсуждать наш «парламент», прежде чем эти цифры обретут силу Закона. Согласно документу, доходы бюджета должны составить 20 470,4 млн рублей, расходы – 19 754,7 млн рублей, то есть бюджет прогнозируется профицитным.

Расходы представлены в ведомственной росписи с их изменениями в сравнении с аналогичными данными бюджета, утвержденного «национальным собранием» на 2017 год.

Наибольшую сумму денежных средств предусмотрено выделить в распоряжение Министерства обороны. Оно должно получить на нужды обороны страны 1 286, 2 млн рублей, что больше по сравнению с утвержденной годом ранее суммой на 25,3%. Возможно, это связано с закупкой новых российских самолетов «Су» взамен устаревших «МиГов». Как известно, такая сделка готовится, и стоимость ее несколько десятков миллионов в долларовом эквиваленте. Причем приобретение этой дорогой техники будет оплачиваться в рассрочку, и сделка будет растянута на несколько лет.

Наибольшую прибавку в денежных средствах против прошлого года получает Министерство промышленности (35%). Понятно, что промышленность остается базовой отраслью народного хозяйства и должна быть локомотивом белорусской экономики. Вопрос только в том, в какой мере правительство думает уходить от бюджетного кредитования государственных предприятий, как того требуют наши зарубежные кредиторы, и с какой скоростью будет сокращаться так называемое квазифискальное финансирование?

По приросту расходов не обижены все силовые ведомства. Запланировано, что Государственный пограничный комитет получит 226,2 млн рублей, что будет больше против прошлогодних расходов на 23,6%, МЧС достается 270,9 млн (+21,8%), МВД – 767,4 млн рублей (+19,1%). А вот прирост средств для Министерства образования и Министерства здравоохранения существенно скромнее. Соответственно 10,1 и 9,1%. Есть ведомства, которым предложено ужаться. Как ни странно, это Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Предусматривается урезать ему финансирование на 18,2%. Общеизвестно, что эта отрасль без бюджетной поддержки будет убыточной. Но такая ненормальная ситуация не может оставаться вечной. Если правительство побуждает сельское хозяйство выйти на реальную самоокупаемость, то это можно только приветствовать.

Хотя сумма, которую намечено выделить на сельскохозяйственные нужды остается весьма солидной – 556,6 млн рублей. Заметим, больше, чем Министерству промышленности (445,4 млн). Недополучат против прошлого года Министерство труда и социальной защиты (-13,2%), Министерство энергетики (-6,2%) и Управление делами Президента (-5,1%).

Бросается в глаза кратный прирост Резервного фонда Лукашенко – в 3,5 раза. Аналитики подозревают, что средства из этого фонда могут быть направлены на повышение заработной платы высшим чиновникам, чтобы выйти на соответствующий целевой зарплатный показатель в 2018 году. Для этого есть основания. За истекающий год зарплата чиновникам выросла уже более чем на 30%. Поднимают ее и силовикам. Многие коммерческие предприятия Беларуси не в состоянии обеспечить целевой показатель по зарплате в среднем не ниже 1000 рублей. Более того, реальные доходы населения, куда входят пенсии, доходы предпринимателей, сейчас стоят на месте. Поэтому правительство решило выйти на заветный рубеж, значительно повысив зарплаты определенным категориям бюджетников.

Само Министерство финансов в проекте бюджета также себя не обижает. Прирост его расходов предусмотрен на 21,7%.

Естественно, проект республиканского бюджета будет еще обсуждаться в «нижней палате». Возможно, будут какие-либо корректировки. Однако в отличие, например, от той же России, в Госдуме которой порой идут горячие баталии по поводу раздела «государственного пирога», белорусский парламент утверждает бюджет в рекордно короткие сроки. Поэтому больших изменений проекта бюджета не предвидится.

Борис Желиба, «Народная воля»