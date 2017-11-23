Как правильно работать за компьютером 23.11.2017, 17:02

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О чем необходимо помнить, если вы проводите восемь часов за компьютером.

Подавляющее большинство из нас работают за компьютером целый день. И ровно в 18:00, в конце каждого рабочего дня ваша голова превращается в тыкву, словно карета Золушки, пишет healthyliving.com.ua. Как избежать последствий длительной работы за компьютером?

Позаботьтесь об уровне монитора

Если вы постоянно наклоняетесь или задираете голову во время работы, вы пережимаете мышцами шеи кровеносные сосуды. Вашему мозгу недостает кислорода и вы быстрее устаете и теряете внимание. Головная боль в конце рабочего дня тоже может возникать именно по этой причине.

Поставьте монитор на уровень глаз, так, чтобы вы видели его, не нагибаясь и не задирая голову.

Подсказка: научитесь слепому методу печати. Если вы каждый раз следите за пальцами на клавиатуре, вы смотрите целый день вниз, независимо от того, где стоит ваш монитор.

Пейте воду

Недостаток влаги в организме накапливается незаметно, но именно из-за него могут пересыхать глаза и начинаться головные боли. Без достаточного количества воды ваша кровь становится гуще и хуже переносит кислород к клеткам вашего мозга.

Делайте перерывы

Нет, не на то, чтобы почитать френдленту. Каждый час вам необходимо вставать из-за компьютера и делать разминку. Позвоночник, талия, глаза и вены на ногах скажут вам спасибо.

Ходите пешком

Если вы работаете в высотном здании, забудьте про лифт. Подъем даже на 12 этаж, это вполне посильная задача, а разогнать кровь вам просто необходимо. К тому же, за весь день вы ходите по лестнице от силы два раза: на работу и с обеда.

Разминайтесь прямо на рабочем месте

Вам даже не нужно вставать из-за стола. Простые скручивания на крутящемся стуле с максимальной амплитудой помогут вам компенсировать вынужденную неподвижность.

Увеличьте шрифт

Болят глаза от компьютера? Зажатая клавиша «контрол» и вращение колесика мыши позволят вам выбрать нужный размер шрифта. Не мучайте себя, читайте тексты в том размере, в котором удобно именно вам. Иначе вам обеспечена головная боль от постоянного сощуривания.

Моргайте

Когда вы работаете перед экраном, частота ваших морганий снижается втрое, что приводит к пересыханию глаз. Моргайте чаще и помните о правиле 20х20: каждые 20 минут вам необходимо смотреть вдаль не меньше 20 секунд.

Давайте глазам отдохнуть

Не впивайтесь взглядом в мобильный телефон во время обеда или сразу после работы. Не садитесь смотреть кино сразу после работы. Вообще, заведите себе привычку не меньше часа не смотреть на электронные устройства после работы.