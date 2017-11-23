Крик души ИП 2 23.11.2017, 18:58

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Власти не дают женщине-предпринимателю спокойно работать и жить.

55-летняя Татьяна Пранько — инвалид I-ой группы. Однако поставленный в детстве диагноз — ДЦП — не приковал ее к постели. Женщина вышла замуж и нашла в себе силы заняться индивидуальным предпринимательством. Только вот стремления Татьяны не одобрили местные власти. Из Брестского облисполкома прислали письмо, что лишают ее помощника денежной помощи за уход, пишет «Белсат».

«Если вы выезжаете на улицу, дышите воздухом, контактируете с людьми, а еще плюс торгуете, то вы считаетесь полностью здоровым человеком», — возмущается госпожа Пранько.

Женщину поставили перед выбором

Или предпринимательство, или помощь от государства. Мол, если она торгует на рынке самостоятельно, то уход специального человека ей не нужен. А при желании она может оплачивать работу опекуна из своего кармана.

«Дело в том, что, если за мной не будут ухаживать, то зачем мне это предпринимательство? Лежать в постели, в потолок смотреть? Гнить?», — говорит Татьяна Пранько.

Самостоятельно женщина не в состоянии даже сесть в коляску

Вывозить ее на улицу, ходить в магазин и аптеку мужу, инвалиду II группы, помогал зять Денис Ткач. Он оформил на себя официальный уход за женщиной. Теперь — вынужден искать новую работу.

«Перестали платить пособия, а мне нужно кормить семью. Получается, ей остается лежать на кровати», — говорит Денис Ткач, зять Татьяны.

Оплатить из своего кармана работу помощника Татьяна, даже если бы и хотела, не может. Торгует она не столько ради денег, сколько для социализации — час в день. По словам юриста и директора Центра прав людей с инвалидностью, официально предпринимательская деятельность — не помеха, чтобы иметь помощника. Ограничения касаются только опекуна.

Обслуживать себя сама женщина тоже не может

В попытке получить ответ на вопрос, почему же социальные службы взяли на себя роль карательного органа и забывают о том, что должны помогать, Татьяна обратилась в областное управление фонда социальной защиты. Однако ситуация до сих пор не сдвинулась с места.