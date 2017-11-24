NASA показало, как рождались самые мощные ураганы 24.11.2017, 8:49

На основе спутниковых снимков была создана компьютерная визуализация.

Об этом сообщает National Geographic.

«2017 год запомнился несколькими рекордно мощными ураганами, последствия которых некоторым странам еще предстоит преодолеть. Глобальное потепление, загрязнение атмосферы, повышение уровня Мирового океана и другие факторы отражаются на силе и направлении движения тропических циклонов», - говорится в сообщении.

Ученые подчеркивают, что изучение факторов образования ураганов дает шанс предсказать их появление. Следить за траекторией ветров можно, например, по движению частиц пыли и влаги (то есть аэрозолей), подхваченных воздушными потоками — а компьютерные технологии помогают наглядно визуализировать результаты наблюдений.

NASA представило видео, созданное на основе такого моделирования. На нем отражен период с 31 июля по 1 ноября 2017 года — время, когда над Атлантикой бушевали ураганы.

В конце августа над северным побережьем Южной Америки сформировался ураган «Харви». Ярко-синяя масса, которая двигается к северному побережью Мексиканского залива — это частицы соли, которые переносятся ураганом по мере увеличения его мощности. Затем к началу сентября у западного побережья Африки возник шторм «Ирма», но в этом случае соль смешалась с аэрозольными частицами коричневой пыли из пустыни Сахара.

К концу сентября на регион обрушились ураганы «Мария» и «Хосе», и завершает видеоролик ураган «Офелия». Его траектория оказалась крайне необычной: пылевые частицы из Сахары достигли Европы, создав эффект «красного неба».

Ученые отмечают, что дым от мощных лесных пожаров США напрямую на ураганы этого сезона не повлиял, однако дымовая завеса все же распространилась по всему Атлантическому океану.