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В Египте произошел масштабный теракт

  • 24.11.2017, 16:44
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В египетском городе Бир-эль-Абед в результате взрыва в мечети погибли более 100 человек и еще 80 были ранены.

По последним данным египетского агентства Mena, жертвам теракта стали 115 человек.

Отмечается, что взрыв произошел во время дневной молитвы. По словам свидетелей, бомбу взорвали боевики в камуфляжной форме, которые приехали на двух внедорожниках, сообщает телеканал Al Arabiya.

Как заявляют в министерстве здравоохранения, боевики так же открыли огонь по автомобилям "скорой помощи", которые увозили раненых.

На данный момент к месту взрыва прибыли военные, а в Каире объявляли чрезвычайное положение.

Президент Египта Абдель ас-Сиси поручил военным и полицейским охранять религиозные места на Синайском полуострове.

Также Египет закрывает пограничный коридор Рафах с Сектором Газы, который был недавно открыт.


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