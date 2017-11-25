Глава Еврокомиссии: АЭС в Островце беспокоит всю Европу 2 25.11.2017, 10:04

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Жан-Клод Юнкер

Фото: AP

Брюссель будет пристально следить за этим вопросом.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер говорит, что проект Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, который подвергается критике в связи с соблюдением стандартов безопасности, беспокоит всю Европу и Брюссель будет пристально следить за этим вопросом.

В ходе саммита Восточного партнерства ЕС в Брюсселе, в пятницу, он утверждал, что поднял этот вопрос перед белорусской делегации. "Насколько это касается Комиссии, мы не считаем этот вопрос двусторонним вопросом Литвы и ее соседа, это европейский вопрос. В этом вопросе я полностью поддерживаю президента Литвы и литовцев", - сказал Юнкер на пресс-конференции, сообщает BNS.

"Мы будем пристально следить за этим вопросом", - добавил глава ЕК. По предложению Литвы в заключительную декларацию саммита включено требование уважать "высочайшие международные стандарты ядерной безопасности и охраны окружающей среды".

Литва обвиняет Минск в том, что строительство БелАЭС ведется с нарушениями требований безопасности. Министр иностранных дел Беларуси, в свою очередь, на саммите уверял, что его страна открыта для сотрудничества с ЕС по поводу строительства АЭС.

С целью осложнить реализацию проекта БелАЭС Литва намерена блокировать поступление электроэнергии с этой станции на рынок страны.

Правительство Литвы два года назад также обратилось к Брюсселю с призывом начать на уровне ЕС дискуссию о бойкоте электроэнергии с небезопасных станций, но не получила поддержки ни со стороны ЕК, ни со стороны других стран ЕС. БелАЭС вблизи границы с Литвой, примерно в 40 км от Вильнюса строит российская корпорация "Росатом".