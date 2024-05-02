«Хочу, чтобы все украинцы знали, какой вклад вносят белорусы в нашу победу!» 2.05.2024, 13:16

Трогательная речь жены белорусского добровольца.

Жена погибшего белорусского добровольца Павла «Борта» Горбача Елена на открытии фотовыставки «С Украиной в сердце» в Виннице рассказала, почему ее муж воевал за Украину.

— Я, как каждая жена, хотела бы, чтобы мой муж перевелся в инструкторы, потому что я за него очень переживала, — говорит Елена (ее речь публикует канал «Вільна Білорусь»).

— И в одном из таких разговоров (это было в переписке), он мне написал: «Каждый белорус, приехавший в Украину и защищающий ее, ждет момента расплаты <…> (режима Лукашенко — С.) за тысячи политзаключенных, за изнасилованных девушек в СИЗО, за развернутую скорую, которая ехала к моей маме, за убитых безоружных ребят, за уничтожение белорусов как нации. Они должны ответить — и они ответят.

Я люблю свой дом и свою Родину. И моя обязанность — вырвать ее из лап преступников. Я присягу давал белорусскому народу, я обещал защищать их. Как мне потом смотреть в глаза родственников, которые нас ждут и надеются на нас?»

Когда Павел возвращался домой, вспоминает его жена, случился неприятный случай.

— Женщина нарушила ПДД, Паша вышел и просто сказал ей «аккуратнее». А она ему сказала: «Иди в окопы». Меня это очень сильно зацепило. Стало больно, что человека отправили в окопы, хотя он и так там находится.

Поэтому, когда он приехал домой, я снова подняла эту тему (перевода в инструкторы — прим.). Говорила: посмотри, тут, в Киеве, жизнь. На что он мне сказал: «Лена, мы освободили Киев (он принимал участие в боях за Киев с марта). Киев живет, и я рад, что здесь все хорошо. Но есть еще дальше прифронтовые районы, где ведутся боевые действия. Там есть старики, дети, которые не могут выехать, там женщины».

Он говорил, что он им нужен. Паша сказал: «Твоя семья — это тоже большой повод, чтобы воевать дальше, отстаивать интересы этой страны и чтобы дальше пойти освобождать свою страну».

И я бы очень хотела, мое искреннее желание, чтобы каждый украинец узнал про то, что есть «лукашисты», а есть действительно достойные белорусы.

Мой муж в жизни разговаривал на русском, но часто были моменты, когда он переходил на белорусскую и говорил: «Солнышко, я хочу разговаривать на своем родном языке». И вот он со мной общался на своем родном языке. И это очень классно. Потому что белорусов действительно притесняют.

Паша старался делать все, чтобы не забывать, кто он, откуда он, свои корни. Он знал своего дедушку, который также воевал. Я очень хочу, чтобы наши украинцы все-таки знали, какой вклад белорусы вносят в нашу победу, за что они стоят.