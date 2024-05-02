Эстония обвинила Россию в гибридной атаке 1 2.05.2024, 13:06

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Детали.

Россия несет ответственность за давние сбои сигнала GPS в регионе Балтийского моря. От действий Москвы страдают все страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.

«Мы знаем, что Россия глушит сигнал GPS с самого начала своей агрессии в Украине. За последние полтора года эта проблема стала очень серьезной в нашем регионе», - заявил Цахкна в эфире эстонского телевидения.

По его словам, это касается не только Эстонии, но и Латвии, Литвы, Финляндии, Норвегии, Швеции и Польши.

«Если мы посмотрим на действия России, эта атака на GPS является частью гибридной акции, которая разрушает нашу жизнь и нарушает всевозможные международные соглашения», - сказал Цахкна.

Согласно конвенции, к которой присоединилась и Россия, никто не должен вмешиваться в работу GPS. Но есть масса свидетельств того, что сбои идут из-под Санкт-Петербурга, Пскова и Калининграда, заявил глава МИД Эстонии.