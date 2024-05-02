Тупик Лукашенко 1 Валерий Карбалевич

2.05.2024, 13:01

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Валерий Карбалевич

Здесь нечем гордиться.

Одной из важных тем выступления Александра Лукашенко на VII ВНС стало подведение итогов его 30-летнего правления.

Лукашенко утверждает, что результаты выдающиеся, все показатели выросли в разы, Беларусь движется от победы к победе и по-настоящему серьезных проблем в стране почти не осталось. Но есть много причин сомневаться в обоснованности таких выводов.

Стоит обратить внимание на то, что обращение к прошлому компенсировало в речи Лукашенко тему будущего. Никаких позитивных рассказов о том, что ждет страну впереди, предложено не было. Единственное, что звучало, это то, что надо готовиться к войне, потому что вокруг враги; необходимо бороться за многополярный мир; дисциплину следует укреплять; мы должны быть сильными, потому что «время выбрало нас». И вам обязательно нужно сплотиться вокруг лидера. Вот и все. Встреча не дала обществу надежды на лучшую жизнь.

Что касается результатов 30-летнего развития, то для сравнения был взят уровень середины 1990-х годов. Вот так СССР постоянно сравнивал социально-экономические показатели с 1913 годом. Такая методология сама по себе порочна, она содержит механизмы манипуляции.

Дело в том, что за 30 лет весь мир несравнимо изменился. Эпоха изменилась, глобализация стремительно развивалась, произошел переход к информационному обществу. Развились все страны. Некоторые из них совершили настоящий модернизационный скачок. Например, стоит посмотреть хотя бы на тот же Китай.

Еще один существенный момент: важно найти благоприятную отправную точку для пропаганды. Лукашенко пришел к власти (1994 г.) в период острейшего кризиса, переживаемого всем постсоветским, даже постсоциалистическим пространством, в результате перехода от плановой экономики к рыночным механизмам, разрыва старых экономических связей. Середина 1990-х годов стала периодом наиболее глубокого спада всех социально-экономических показателей. Лишь со второй половины того непростого десятилетия (в России его называли «лихими 90-ми») во всех постсоциалистических странах начался постепенный рост. Поэтому сравнение с таким периодом выгодно с точки зрения пропаганды, но некорректно с точки зрения объективных оценок.

Для серьезного анализа развитие Беларуси следует сравнить с другими странами. Но даже здесь можно взять прибыльные индикаторы и скрыть убыточные. Например, по темпам инфляции и девальвации Беларусь является чуть ли не мировым лидером, если исключить совершенно патологические примеры Зимбабве, Венесуэлы и Южного Судана. Но власти об этом не упоминают.

Что касается зарплат. Лукашенко утверждает, что "реальные денежные доходы белорусов в десять раз превышают уровень середины 90-х". Я хорошо помню, что в 1996 году средняя зарплата в Беларуси составляла около 100 долларов, чем очень гордился тогдашний премьер-министр Михаил Чигирь. Сегодня этот показатель превышает $600. Рост есть, но чуть меньше, чем говорит Лукашенко. Кстати, в России за это время средняя зарплата выросла в 8 раз, в Латвии – в 12 раз, в Литве – в 14,5 раз.

Важно обратить внимание на то, что белорусские власти любят сравнивать социально-экономические показатели с 1990-ми годами, но неохотно говорят о состоянии экономического развития за последние 10-13 лет. И понятно почему. Независимые экономисты доказывают, что с 2011 года среднегодовые темпы роста валового внутреннего продукта Беларуси составляют около 1%. Это в 2-3 раза ниже среднемировых темпов. В экономической терминологии такое состояние называется стагнацией.

Другими словами, это экономический тупик. Это объективный результат 30 лет управления. Если вспомнить еще и международную изоляцию, потерю суверенитета, внутренний раскол, который называют «холодной гражданской войной», тоталитарные тенденции в политической системе, то результаты выглядят совсем не радужно. Здесь нечем гордиться.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»